Ваша дата рождения расскажет, каким будет декабрь 2023: прогноз нумеролога на первый зимний месяц

Знали ли вы, что дата вашего рождения может рассказать куда больше, чем то, какой у вас знак зодиака и в год какого животного вы родились? День рождения, действительно, обладает большой силой, с помощью которой можно узнать свое будущее. Для этого нужно лишь рассчитать число кармической задачи и разобраться в его толковании.

Ведический астролог Ирина Орлова поделилась с россиянами значениями чисел, которые расскажут, что вас ожидает в декабре 2023 года, передает 7days.ru.

В целом, согласно прогнозу специалиста, первый зимний месяц находится под покровительством энергии Солнца, поэтому смелые, добрые люди, которые верят в свои силы, непременно смогут исполнить все свои желания.

Чтобы узнать свое кармическое число и заглянуть в будущее, нужно сложить число и месяц своего рождения и сократить результат до простого числа. Например, день рождения 29.12: 2+9+1+2=14, 1+4=5 - это нужное число. Затем обратиться к толкованию по прогнозу:

1 - не принимайте поспешных, плохо продуманных решений, а также не торопитесь выполнить важные дела второпях, в противном случае беды не избежать;

2 - люди с данным числом получат внезапный подарок или же смогут значительно улучшить свое финансовое положение. Не игнорируйте предложения, связанные с инвестированием;

3 - вы почувствуете фантастический прилив сил, вместе с этим возрастет ваша смелость и вера в себя. Все это поможет вам решиться на что-то масштабное и очень важное, что очень долго откладывалось «на потом»;

4 - в декабре вам следует обратить внимание на свой круг общения, возможно ваши прошлые связи себя изжили, и приносят вам дискомфорт. Не бойтесь новых знакомств, так как вам предстоит встретиться с интересными личностями, которые помогут реализовать мечты;

5 - первый зимний месяц принесет вам перемены в личной жизни: новые чувства и романтические приключения, однако если у вас есть вторая половинка, постарайтесь стать к ней ближе и откровенней;

6 - вы давно о чем-то мечтаете, но никак не получается исполнить, но вот совет: обратите внимания на самого себя, отдохните, занимайтесь любимыми делами, и вы почувствуете, как вы становитесь увереннее, что впоследствии и поможет достичь желаемого;

7 - для вас декабрь 2023 года станет финансово благополучным: новые выгодные предложения, высокие премии и дорогие подарки - вы этого, действительно, заслужили;

8 - а вот вам следует умерить свои пыл и гордость, в противном случае, в завершающем год месяце вам не избежать конфликтов, скандалов и ссор. Более того, участником агрессивных события вы можете стать случайно, однако ни в коем случае не реагируйте на провокации, ничем хорошим это не закончится;

9 - декабрь будет осыпать вас большим количеством новых возможной, однако из-за своих текущих дел, вы можете их просто упустить: будьте внимательны, и сделайте ставку на личную выгоду.