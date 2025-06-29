«Вам тут не рады, не надо приезжать в город»: казанцы рассказали, почему не приглашают туристов

В 2025 году число туристов в Татарстане снова увеличилось на 10%. Что влияет на растущую популярность региона и какие проблемы мешают его развитию?

Продолжающийся рост

Согласно данным сервиса путешествий «Туту», в 2025 году турпоток в Татарстан снова увеличился на 10%, что соответствует темпам роста 2024 года. Это подтверждают данные о бронированиях.

Основные причины роста:

Увеличение числа прямых рейсов в Татарстан

Строительство скоростной трассы М-12

Проведение крупных мероприятий и форумов

Активная рекламная кампания региона в СМИ, социальных сетях и наружной рекламе

Что мешает развитию туризма?

Однако есть и проблемы, сдерживающие развитие:

Нехватка гостиничных мест в высокий сезон

Ограниченная транспортная доступность, особенно железнодорожные маршруты

Перегрузка Казани в праздничные дни

Глава Госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов надеется на улучшения в этих сферах.

Кто посещает Татарстан?

Туристы, посещающие регион:

Семьи с детьми

Путешественники в возрасте 30-45 лет

Те, кто интересуется культурными и гастрономическими туризмами

Средняя продолжительность поездки — 3-4 дня.

Как местные относятся к росту туризма?

Результаты опросов в Казани показали такие данные: