«Вам тут не рады, не надо приезжать в город»: казанцы рассказали, почему не приглашают туристов
kasheloff.ru
В 2025 году число туристов в Татарстане снова увеличилось на 10%. Что влияет на растущую популярность региона и какие проблемы мешают его развитию?
Продолжающийся рост
Согласно данным сервиса путешествий «Туту», в 2025 году турпоток в Татарстан снова увеличился на 10%, что соответствует темпам роста 2024 года. Это подтверждают данные о бронированиях.
Основные причины роста:
Увеличение числа прямых рейсов в Татарстан
Строительство скоростной трассы М-12
Проведение крупных мероприятий и форумов
Активная рекламная кампания региона в СМИ, социальных сетях и наружной рекламе
Что мешает развитию туризма?
Однако есть и проблемы, сдерживающие развитие:
Нехватка гостиничных мест в высокий сезон
Ограниченная транспортная доступность, особенно железнодорожные маршруты
Перегрузка Казани в праздничные дни
Глава Госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов надеется на улучшения в этих сферах.
Кто посещает Татарстан?
Туристы, посещающие регион:
Семьи с детьми
Путешественники в возрасте 30-45 лет
Те, кто интересуется культурными и гастрономическими туризмами
Средняя продолжительность поездки — 3-4 дня.
Как местные относятся к росту туризма?
Результаты опросов в Казани показали такие данные:
33% относятся негативно к увеличению турпотока
48% поддерживают гостей, считая жалобы преувеличенными
18% признают проблему и предлагают введение туристического сбора, сообщает evening-kazan.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец