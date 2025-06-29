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«Вам тут не рады, не надо приезжать в город»: казанцы рассказали, почему не приглашают туристов

В 2025 году число туристов в Татарстане снова у...

kasheloff.ru

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В 2025 году число туристов в Татарстане снова увеличилось на 10%. Что влияет на растущую популярность региона и какие проблемы мешают его развитию?

Продолжающийся рост

Согласно данным сервиса путешествий «Туту», в 2025 году турпоток в Татарстан снова увеличился на 10%, что соответствует темпам роста 2024 года. Это подтверждают данные о бронированиях.

Основные причины роста:

  • Увеличение числа прямых рейсов в Татарстан

  • Строительство скоростной трассы М-12

  • Проведение крупных мероприятий и форумов

  • Активная рекламная кампания региона в СМИ, социальных сетях и наружной рекламе

Что мешает развитию туризма?

Однако есть и проблемы, сдерживающие развитие:

  • Нехватка гостиничных мест в высокий сезон

  • Ограниченная транспортная доступность, особенно железнодорожные маршруты

  • Перегрузка Казани в праздничные дни

Глава Госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов надеется на улучшения в этих сферах.

Кто посещает Татарстан?

Туристы, посещающие регион:

  • Семьи с детьми

  • Путешественники в возрасте 30-45 лет

  • Те, кто интересуется культурными и гастрономическими туризмами

Средняя продолжительность поездки — 3-4 дня.

Как местные относятся к росту туризма?

Результаты опросов в Казани показали такие данные:

  • 33% относятся негативно к увеличению турпотока

  • 48% поддерживают гостей, считая жалобы преувеличенными

  • 18% признают проблему и предлагают введение туристического сбора, сообщает evening-kazan.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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