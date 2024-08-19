Валерий Карпин выразил раздражение после трудной победы «Ростова» над «Оренбургом»

В драматичной встрече пятого тура МИР Российской премьер-лиги, которая прошла в Ростове-на-Дону, местный футбольный клуб «Ростов» одержал победу над «Оренбургом» со счётом 3:2. Однако, несмотря на победный исход, главный тренер «Ростова» Валерий Карпин не скрыл своего раздражения по ходу и по итогам матча в интервью matchtv.ru.

Трудная победа и раздражение тренера

По словам Карпина, игра вызвала у него раздражение, особенно первый тайм, который закончился с отставанием в два мяча. Несмотря на то что команда смогла переломить ход матча во втором тайме, выиграв его с результатом 3:0, удовлетворение тренера ограничилось лишь конечным результатом.

Ключевые моменты матча и тренерские решения

Карпин подчеркнул, что изменения в составе и тактике игры, сделанные в перерыве, помогли команде изменить ход матча. В частности, он упомянул выход на поле Комличенко и изменение позиции Голенкова, что было вызвано необходимостью адаптации к текущему счету. Эти корректировки оказались эффективными и способствовали победному голу бразильца Роналду на последних минутах матча.

Оборонительные задачи и состояние игроков

Отвечая на вопросы о состоянии игроков, Карпин оценил игру Сутормина, который провел на поле 20 минут. Он также подтвердил, что рассматривает Сутормина в качестве игрока оборонительного плана на будущее. При этом тренер подчеркнул, что все изменения и замены были продиктованы исключительно ситуацией в матче.

Дисциплина и командная работа

Вопреки слухам о жестком обращении в раздевалке, Карпин заверил, что все обсуждения в перерыве прошли в конструктивной и цензурной манере. Главной задачей была корректировка игры, что в итоге и привело к нужному результату.

Перспективы «Ростова»

После этой игры «Ростов» с восемью очками занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч команда проведет 25 августа против московского «Локомотива», что станет серьезным испытанием для Карпина и его подопечных.

Валерий Карпин, несмотря на критику и сложности, демонстрирует уверенность в своих методах и подходах к управлению командой, что, по его мнению, должно способствовать дальнейшим успехам «Ростова» в текущем сезоне.