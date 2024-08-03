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В жару обязательно поливайте этим раствором грядки с огурцами: пустоцветов точно не увидите

Как только столбик термометра начинает стремите...

cvam.ru

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Как только столбик термометра начинает стремительно подниматься, огородники сталкиваются с новыми вызовами в уходе за своими культурами. Особенно это касается таких водолюбивых растений, как огурцы. Чтобы избежать распространённой проблемы пустоцвета, когда цветки огурцов отпадают, не образуя плодов, существует проверенный метод полива, который помогает сохранить урожай здоровым и обильным.

Секрет идеального раствора для полива огурцов

Важно не только регулярно увлажнять почву, но и использовать питательные добавки, которые поддержат растения в период экстремальной жары. Один из эффективных растворов включает в себя компоненты, которые не только способствуют увлажнению, но и питают огурцы, укрепляя их иммунитет и способствуя развитию здоровых плодов.

Ингредиенты раствора:
  1. Древесная зола – 1 стакан на 10 литров воды. Зола является источником калия и микроэлементов, которые помогают растениям лучше переносить жару и усваивать влагу.
  2. Борная кислота – 1 чайная ложка на 10 литров воды. Бор способствует формированию завязей и предотвращает пустоцвет.
  3. Йод – 5 капель на 10 литров воды. Йод является отличным антисептиком, предотвращающим развитие грибковых заболеваний.

Применение раствора:

Этот раствор следует использовать для полива огурцов один раз в неделю вечером, чтобы избежать ожогов листьев. Регулярное применение этой смеси не только поможет поддерживать здоровье растений во время жары, но и обеспечит их необходимыми питательными веществами для активного роста и плодоношения.

Дополнительные советы для ухода за огурцами в жару:

  • Обеспечьте растениям достаточное количество света, но защитите их от прямых солнечных лучей с помощью лёгкого укрытия.
  • Регулярно проверяйте влажность почвы: она должна быть умеренно влажной, но не переувлажненной.
  • Поддерживайте регулярное удаление сорняков, которые могут конкурировать за питательные вещества и влагу.

Соблюдая эти простые, но эффективные рекомендации, вы сможете не только сохранить свои огурцы здоровыми в период летней жары, но и обеспечить их активное плодоношение, избегая проблемы пустоцвета.

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