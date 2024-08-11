В трех приграничных с Украиной областях ввели режим КТО: что это значит?

На основании указания Александра Бортникова, директора ФСБ РФ, Национальный антитеррористический комитет (НАК) объявил о начале контртеррористической операции в Белгородской, Брянской и Курской областях. Эта инициатива нацелена на усиление защиты граждан и прекращение угроз террористических действий со стороны враждебных групп.

По информации из НАК, принятие этих мер стало ответом на угрозы безопасности в указанных регионах. В частности, в Курской области были зафиксированы жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры вследствие террористических атак.

Согласно федеральному закону "О противодействии терроризму", в регионах, где действует контртеррористический режим, предусмотрены определённые меры и ограничения. Власти обладают полномочиями проверять личные документы, временно перемещать граждан для установления личности, а также эвакуировать их с определённых территорий и объектов.

Ключевые меры также включают усиленную защиту общественного порядка, безопасность стратегически важных объектов и инфраструктур. Во время действия режима разрешается мониторинг телефонной и почтовой корреспонденции для предотвращения террористических актов, а также использование частного и корпоративного транспорта для экстренных нужд, включая оказание медицинской помощи и операции по задержанию подозреваемых.

Эти меры предназначены для обеспечения максимальной безопасности в условиях возрастающей террористической угрозы, и предполагают введение как обширных, так и точечных ограничений для защиты жизни и здоровья населения в зоне КТО.