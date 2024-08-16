«В связи с вторжением ВСУ в Курскую область»: в Госдуме прокомментировали вероятность второй волны мобилизации

В свете недавних событий в Курской и Липецкой областях, общественность и СМИ активно обсуждают тему возможной дополнительной мобилизации. Однако, по словам депутатов Госдумы, такие меры в настоящий момент не предвидятся.

Ответы на актуальные вопросы



Как отметил Виктор Соболев во время общения с журналистами RTVI, на данный момент в России не требуется дополнительной мобилизации.

Депутат от партии «Единая Россия» Виктор Заварзин также выразил свою позицию, уточнив, что необходимости в проведении второй волны мобилизации нет, так как "вопрос о новой мобилизации в ряды Вооруженных сил РФ в повестке дня не стоит". По его словам, на службе находится достаточно контрактников, около 700 тысяч человек, чтобы справляться с текущими вызовами.





Борьба с дезинформациейОдной из ключевых проблем, связанных с данным вопросом, стало распространение недостоверной информации. Сетевые каналы и некоторые медиа пытаются нагнетать обстановку, распространяя слухи о якобы скорой второй волне мобилизации. В этой связи, депутаты призывают граждан быть бдительными и критически подходить к получаемой информации, не поддаваясь на провокации и не допуская паники среди населения.Важность официальных заявленийВ текущей обстановке особенно важно ориентироваться на официальные источники информации и внимательно относиться к заявлениям представителей власти. Такой подход позволит обществу оставаться информированным и избежать ненужных тревог.Ситуация в Курской и Липецкой областях требует пристального внимания и умелого управления, но текущие данные говорят о том, что масштабная мобилизация на данный момент не планируется. Государственные структуры подтверждают свою готовность действовать в рамках существующего контингента вооруженных сил.