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«В связи с вторжением ВСУ в Курскую область»: в Госдуме прокомментировали вероятность второй волны мобилизации

В свете недавних событий в Курской и Липецкой о...

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В свете недавних событий в Курской и Липецкой областях, общественность и СМИ активно обсуждают тему возможной дополнительной мобилизации. Однако, по словам депутатов Госдумы, такие меры в настоящий момент не предвидятся.
Ответы на актуальные вопросы

Как отметил Виктор Соболев во время общения с журналистами RTVI, на данный момент в России не требуется дополнительной мобилизации.
Депутат от партии «Единая Россия» Виктор Заварзин также выразил свою позицию, уточнив, что необходимости в проведении второй волны мобилизации нет, так как "вопрос о новой мобилизации в ряды Вооруженных сил РФ в повестке дня не стоит". По его словам, на службе находится достаточно контрактников, около 700 тысяч человек, чтобы справляться с текущими вызовами.

Борьба с дезинформацией
Одной из ключевых проблем, связанных с данным вопросом, стало распространение недостоверной информации. Сетевые каналы и некоторые медиа пытаются нагнетать обстановку, распространяя слухи о якобы скорой второй волне мобилизации. В этой связи, депутаты призывают граждан быть бдительными и критически подходить к получаемой информации, не поддаваясь на провокации и не допуская паники среди населения.

Важность официальных заявлений
В текущей обстановке особенно важно ориентироваться на официальные источники информации и внимательно относиться к заявлениям представителей власти. Такой подход позволит обществу оставаться информированным и избежать ненужных тревог.

Ситуация в Курской и Липецкой областях требует пристального внимания и умелого управления, но текущие данные говорят о том, что масштабная мобилизация на данный момент не планируется. Государственные структуры подтверждают свою готовность действовать в рамках существующего контингента вооруженных сил.

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