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«В связи с вторжением ВСУ в Курскую область»: в Госдуме прокомментировали слухи о второй волне мобилизации

В свете недавних событий и возросших обсуждений...

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В свете недавних событий и возросших обсуждений в социальных сетях о возможной второй волне мобилизации, представители Госдумы России выступили с официальными разъяснениями. Виктор Соболев, член комитета Госдумы по обороне от Коммунистической партии, и Виктор Заварзин подчеркнули, что дополнительная мобилизация не планируется.

Заявление Соболева

На вопросы журналистов RTVIо мерах в связи с военными действиями в Курской области и атаками беспилотников в Липецкой области, Виктор Соболев ответил: «В России „пока не будет“ дополнительной мобилизации». Это заявление призвано укрепить уверенность граждан в стабильности оборонной стратегии страны.

Комментарий Заварзина

Как уточнил Виктор Заварзин, в связи с текущими обстоятельствами и наличием достаточного количества контрактников в вооружённых силах — около 700 тысяч — новая мобилизация не требуется. «Вопрос о новой мобилизации в ряды Вооруженных сил РФ в повестке дня не стоит», — подчеркнул он.

Борьба с дезинформацией

Оба депутата также обратили внимание на распространение недостоверной информации в интернете. Сообщения о скором объявлении второй волны мобилизации активно циркулируют в сети, однако, как подтверждают официальные лица, это не соответствует действительности. Гражданам рекомендуется быть особенно внимательными к источникам своей информации и не поддаваться на провокации, цель которых — лишь привлечь внимание и генерировать интернет-трафик.

Выводы для общественности

Такие официальные заявления важны для предотвращения паники и спекуляций среди населения. В текущий момент правительство делает акцент на стабильность и прозрачность своих военных и политических стратегий, стремясь обеспечить населению точную и проверенную информацию. Время покажет, будут ли изменения в данной политике, но на сегодняшний день приоритетом является поддержание существующего порядка без дополнительных мобилизационных мер.

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