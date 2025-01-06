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В соседней республике пойман опасный убийца в костюме Деда Мороза: он расстрелял владельца магазина

В Канаше задержан подозреваемый в убийстве мест...

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В Канаше задержан подозреваемый в убийстве местного бизнесмена. По данным пресс-службы Следственного комитета Чувашии, мужчина, переодевшись в костюм Деда Мороза, застрелил жертву прямо в магазине. Уголовное дело возбуждено по статье "убийство".

Согласно версии следствия, 71-летний житель села Вутабоси Канашского района 2 января явился в один из магазинов города, где совершил преступление. Несмотря на маскировку, его личность была установлена. Основными мотивами убийства считаются личная неприязнь и возможный денежный долг погибшего.

Подозреваемый арестован на два месяца, в настоящее время проводится расследование.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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