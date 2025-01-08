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В СФР уже сделали важное заявление о 13-й пенсии для всех пенсионеров в январе

Информация о возможной выплате так называемой «...

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Информация о возможной выплате так называемой «13-й пенсии» продолжает волновать пенсионеров. Многие пожилые люди обратили внимание на сообщения в социальных сетях, где утверждается, что дополнительная выплата якобы будет произведена в январе. Специалисты объяснили, что на самом деле происходит, сообщает PRIMPRESS.

В декабре многие пенсионеры получили две выплаты. Первая — это привычная пенсия за декабрь, которая пришла в первой половине месяца. Вторая, зачисленная ближе к концу декабря, оказалась неожиданной для многих. Сумма её была значительно больше, что породило слухи о начале выплат «13-й пенсии».

Приятный сюрприз в январе?

Распространенные в сети утверждения подогревают ожидания пенсионеров. Многие надеются, что в январе вместе с пенсией они вновь увидят дополнительное начисление. Однако эксперты напоминают: в декабре вторая выплата была связана с новогодними пособиями и другими предусмотренными социальными мерами, а не с официальным введением «13-й пенсии».

Хотя депутаты Госдумы периодически обсуждают возможность введения такой выплаты, на текущий момент решения на федеральном уровне принято не было.

Пенсионерам рекомендуется быть внимательными к информации, распространяемой в интернете, и полагаться только на официальные источники.

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