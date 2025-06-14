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В Российской Федерации вводится новая выплата для родителей: кто и сколько получит

С 2026 года в России вводится новая форма госпо...

kasheloff.ru

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С 2026 года в России вводится новая форма господдержки — ежегодная семейная налоговая выплата. Это мера предназначена для родителей с двумя и более детьми, которые официально трудоустроены, уплачивают налоги и соответствуют определённым условиям.

Что представляет собой эта выплата?

Это не пособие в привычном смысле, а возврат части налога на доходы физлиц (НДФЛ), уплаченного работающим родителем в прошлом году. Возвращается не вся сумма, а разница между обычной ставкой 13% и условной ставкой 6%. Чем выше доход и чище налогообложение, тем больше сумма выплаты.

Однако стоит отметить, что программа ориентирована на поддержку семей с более скромными доходами.

Кто может претендовать на выплату?

Для получения этой выплаты необходимо соответствовать следующим условиям:

  • Родители (или усыновители, опекуны, попечители) с двумя и более детьми до 18 лет (или до 23 лет, если дети учатся очно);
  • Гражданство РФ, постоянное проживание в стране, статус налогового резидента;
  • Официальная работа с уплатой НДФЛ в предыдущем году;
  • Среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 прожиточного минимума в регионе;
  • Отсутствие долгов по алиментам;
  • Учитывается наличие имущества семьи (согласно чек-листу).

Пример расчёта выплаты

Возьмём семью Веселых из Липецкой области (мама, папа и два ребёнка). Прожиточный минимум на душу населения в их регионе составляет 14 718 рублей. Таким образом, 1,5 прожиточного минимума = 22 077 рублей. Для получения выплаты общий доход семьи не должен превышать 88 308 рублей в месяц или 1 059 696 рублей в год.

Если папа зарабатывает 960 000 рублей в год (80 000 в месяц) и уплачивает НДФЛ по ставке 13% (124 800 рублей), то при ставке 6% сумма налога составит 57 600 рублей. Разница, составляющая 67 200 рублей, и будет выплачена семье.

Как подать заявление на выплату?

Заявление на получение выплаты можно будет подать с 1 июня 2026 года до 1 октября 2026 года:

  • Через Госуслуги — с использованием интерактивной формы, разработанной Минцифры и Социальным фондом России.
  • Через МФЦ.
  • Лично в территориальный орган Социального фонда России.
  • Для подачи заявления потребуется простая электронная подпись, если она была ранее подтверждена.

Основания для отказа в выплате

Основные причины отказа:

  • Среднедушевой доход семьи превышает 1,5 прожиточного минимума;
  • Наличие долгов по алиментам;
  • Большое количество недвижимости (например, два и более дома с общей площадью больше 40 м² на человека);
  • Более двух автомобилей (или три и более, если семья многодетная);
  • Нет доходов, облагаемых НДФЛ, в прошлом году;
  • Неполное или недостоверное заявление;
  • Пропущен срок подачи заявки (после 1 октября).

Почему это важно?

Введение этой выплаты — первый шаг в России к прямой денежной поддержке, основанной на уплаченных налогах. Она служит сигналом от государства: «Если ты работаешь, платишь налоги и растишь детей, но твои доходы не высоки, ты получишь помощь».

Эта мера даст возможность семьям с умеренными доходами, официальной работой и детьми на иждивении получить значительную компенсацию.

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