В российских «Пятёрочках» появился код для «своих»: чтобы прилично сэкономить, смотрите внимательно на эти мелкие буквы
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Покупки в супермаркетах Санкт-Петербурга могут стать намного выгоднее, если знать тайные обозначения на ценниках. Как выяснилось, крупные торговые сети используют систему скрытых меток, которые помогают сотрудникам управлять продажами и продвигать товары.
Однако внимательные покупатели тоже могут расшифровать эти коды и приобрести товары по лучшим ценам, о чем сообщает progorodsamara.
Как расшифровать тайные символы на ценниках?
«П» – продукция местных производителей
Этот знак указывает, что товар произведен в Санкт-Петербурге или Ленинградской области. Это не только поддержка регионального бизнеса, но и гарантия свежести, ведь товар доставляют без длительной транспортировки.
«Р» – скидка действует до понедельника
Если вы увидели такую отметку, у вас есть шанс отложить покупку на пару дней и вернуться за товаром до начала новой недели.
«С» – скидка продлится до конца месяца
Отличный вариант для запланированных покупок. Если вам нужен этот товар, но прямо сейчас он не в приоритете, можно подождать и купить его позже, но по выгодной цене.
«Ц» – самый бюджетный вариант в отделе
Такие товары сложно заметить, так как их не продвигают активно, но они являются самыми доступными по цене. Если хотите сэкономить, ищите ценники с этой меткой.
«*» – максимальная скидка на популярный товар
Этот знак говорит о самой выгодной скидке, но акция может быстро закончиться. Если видите эту метку – не откладывайте покупку!
«Акция» – не всегда лучшая цена
Знакомая всем отметка на ценниках, но за ней не всегда скрывается самая большая скидка. Внимательно проверяйте цену, сравнивайте с другими товарами – иногда скидки подаются как акции, но по факту не являются самыми выгодными.
Как использовать эти обозначения?
Зная систему тайных знаков на ценниках, можно:
- Покупать товары по максимальным скидкам
- Планировать покупки заранее, не переплачивая
- Поддерживать местных производителей, выбирая свежую продукцию
- Ориентироваться среди акций и не вестись на маркетинговые уловки
Эта система действует в крупных торговых сетях Санкт-Петербурга, и теперь, зная ее секреты, вы сможете делать покупки умнее и выгоднее!
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