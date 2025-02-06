В российских «Пятёрочках» появился код для «своих»: чтобы прилично сэкономить, смотрите внимательно на эти мелкие буквы

Покупки в супермаркетах Санкт-Петербурга могут стать намного выгоднее, если знать тайные обозначения на ценниках. Как выяснилось, крупные торговые сети используют систему скрытых меток, которые помогают сотрудникам управлять продажами и продвигать товары.

Однако внимательные покупатели тоже могут расшифровать эти коды и приобрести товары по лучшим ценам, о чем сообщает progorodsamara.

Как расшифровать тайные символы на ценниках?

«П» – продукция местных производителей

Этот знак указывает, что товар произведен в Санкт-Петербурге или Ленинградской области. Это не только поддержка регионального бизнеса, но и гарантия свежести, ведь товар доставляют без длительной транспортировки.

«Р» – скидка действует до понедельника

Если вы увидели такую отметку, у вас есть шанс отложить покупку на пару дней и вернуться за товаром до начала новой недели.

«С» – скидка продлится до конца месяца

Отличный вариант для запланированных покупок. Если вам нужен этот товар, но прямо сейчас он не в приоритете, можно подождать и купить его позже, но по выгодной цене.

«Ц» – самый бюджетный вариант в отделе

Такие товары сложно заметить, так как их не продвигают активно, но они являются самыми доступными по цене. Если хотите сэкономить, ищите ценники с этой меткой.

«*» – максимальная скидка на популярный товар

Этот знак говорит о самой выгодной скидке, но акция может быстро закончиться. Если видите эту метку – не откладывайте покупку!

«Акция» – не всегда лучшая цена

Знакомая всем отметка на ценниках, но за ней не всегда скрывается самая большая скидка. Внимательно проверяйте цену, сравнивайте с другими товарами – иногда скидки подаются как акции, но по факту не являются самыми выгодными.

Как использовать эти обозначения?

Зная систему тайных знаков на ценниках, можно:

Покупать товары по максимальным скидкам

Планировать покупки заранее, не переплачивая

Поддерживать местных производителей, выбирая свежую продукцию

Ориентироваться среди акций и не вестись на маркетинговые уловки

Эта система действует в крупных торговых сетях Санкт-Петербурга, и теперь, зная ее секреты, вы сможете делать покупки умнее и выгоднее!