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В российских «Пятёрочках» появился код для «своих»: чтобы нехило сэкономить, смотрите внимательно на эти мелкие буквы

Многие покупатели даже не догадываются, что на ...

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Многие покупатели даже не догадываются, что на ценниках в магазинах России действует скрытая система обозначений.

Эти коды помогают сотрудникам выделять определённые товары, но если знать их расшифровку, можно выгодно совершать покупки, выбирая продукцию с лучшим соотношением цены и качества, сообщает «Про Город Самара».

Что означают тайные знаки?

  • “П” — продукция местного производства. Покупая такой товар, вы поддерживаете региональных производителей.
  • “Р” — скидка действует до следующего понедельника. Это означает, что покупку можно спланировать и не спешить.
  • “С” — скидка активна до конца месяца. Отличный вариант для тех, кто любит заранее распределять бюджет.
  • “Ц” — самый доступный товар в категории. Этот знак сложно заметить, но он указывает на самую бюджетную позицию в отделе.
  • “*” — максимальная скидка на популярный товар. Если видите такую отметку, лучше не откладывать покупку — предложение действительно выгодное.
  • “Акция” — привычный знак, но не всегда означает наибольшую выгоду. Перед покупкой стоит сравнить цены.

По данным источников, эта система работает в крупных торговых сетях Петербурга, помогая магазинам управлять спросом, а покупателям — находить лучшие предложения. Теперь, зная эти обозначения, вы сможете делать осознанные и выгодные покупки!

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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