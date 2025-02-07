В российских «Пятёрочках» появился код для «своих»: чтобы нехило сэкономить, смотрите внимательно на эти мелкие буквы
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Многие покупатели даже не догадываются, что на ценниках в магазинах России действует скрытая система обозначений.
Эти коды помогают сотрудникам выделять определённые товары, но если знать их расшифровку, можно выгодно совершать покупки, выбирая продукцию с лучшим соотношением цены и качества, сообщает «Про Город Самара».
Что означают тайные знаки?
- “П” — продукция местного производства. Покупая такой товар, вы поддерживаете региональных производителей.
- “Р” — скидка действует до следующего понедельника. Это означает, что покупку можно спланировать и не спешить.
- “С” — скидка активна до конца месяца. Отличный вариант для тех, кто любит заранее распределять бюджет.
- “Ц” — самый доступный товар в категории. Этот знак сложно заметить, но он указывает на самую бюджетную позицию в отделе.
- “*” — максимальная скидка на популярный товар. Если видите такую отметку, лучше не откладывать покупку — предложение действительно выгодное.
- “Акция” — привычный знак, но не всегда означает наибольшую выгоду. Перед покупкой стоит сравнить цены.
По данным источников, эта система работает в крупных торговых сетях Петербурга, помогая магазинам управлять спросом, а покупателям — находить лучшие предложения. Теперь, зная эти обозначения, вы сможете делать осознанные и выгодные покупки!
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