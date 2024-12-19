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В России запретят украшать подъезды: за это придётся оплачивать штрафы

Юристы напомнили россиянам о возможных штрафах ...

ekonomstrojdom.ru

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Юристы напомнили жителям Казани о возможных штрафах за самостоятельное украшение подъездов многоквартирных домов в преддверии Нового года. Как оказалось, праздничные гирлянды, мишура и даже ёлки могут обернуться штрафом в размере 5 тысяч рублей.

Почему это считается нарушением?

Подъезд, как и прочие общие пространства в многоквартирных домах, относится к коллективной собственности всех жильцов. Это означает, что любые изменения или украшения, даже если они кажутся безобидными, должны быть согласованы с другими собственниками. Эксперты поясняют, что закон запрещает самовольное использование общедомового имущества без официального согласия всех жильцов.

«Украшение подъезда, несмотря на его праздничный характер, без общего решения жильцов является незаконным, поскольку это может нарушать права других собственников», — отметили юристы.

Какие последствия могут быть?

Если инициативные жители украсят подъезд без согласия остальных собственников, это может повлечь за собой административный штраф. Размер взыскания достигает 5 тысяч рублей. При этом даже один несогласный сосед может пожаловаться в управляющую компанию или в надзорные органы.

Как избежать штрафов?

Чтобы украсить подъезд и избежать юридических проблем, жильцам рекомендуется:

  • Созвать общее собрание собственников жилья.
  • Вынести предложение об украшении подъезда на голосование.
  • Закрепить решение в протоколе собрания.
  • Получить согласие управляющей компании на установку украшений.

Юристы подчёркивают, что только выполнение этих шагов позволяет избежать нарушений закона и конфликта с соседями.

Праздничное настроение — без нарушений

Несмотря на строгие правила, эксперты рекомендуют сохранять праздничное настроение и действовать в рамках закона. Например, можно украсить личные балконы или двери квартир, что не требует согласия соседей. А ещё лучше — организовать совместное обсуждение, чтобы весь дом мог наслаждаться уютной атмосферой праздника.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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