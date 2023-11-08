Новости России
· Ульяна Сенько

В России с 8 ноября вводится новая льгота для всех пенсионеров: нужен только паспорт

В России с 8 ноября вводится новая льгота для всех пенсионеров: нужен только паспорт

newspad.ru

Подписаться в Telegram

Новая льгота для российских пенсионеров станет доступна всем пожилым гражданам старше 55 лет уже с 8 ноября. Для этого им будет необходимо предъявить только свой паспорт, сообщает PRIMPRESS.

Согласно словам пенсионного эксперта Анастасии Киреевой, пожилые граждане нашего государства давно заинтересованы в бесплатных юридических консультациях. Так как многим из пенсионеров необходимо получать ответы на вопросы, касающихся назначения доплат, льгот, учета трудового стажа, а также на вопросы, связанные с недвижимостью.

На консультациях будут присутствовать юристы, представители прокуратуры и сотрудники социальной защиты, чтобы помогать пожилым гражданам разбираться в актуальных для них вопросах, добавила эксперт.

По словам Киреевой, во многих субъектах Российской Федерации пенсионеры уже начали записываться на вышеназванные консультации, а с 8 ноября встречи с юристами начнут проводиться во многих Центральных регионах России.

Для получения безвозмездной юридической помощи необходимо предварительно записаться на встречу и предъявить паспорт: услуга будет доступна женщинам старше 55 лет и мужчинам старше 60 лет.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани алкоголик в рехабе взял в заложницы медсестру, угрожая ей ручкой

Гид по скидкам Казани

22 часа назад

Женские секреты: девушки Казани раскрыли деликатные подробности своей жизни

дезинсекция тараканов в квартире в москве

Новости Татарстана

14 часов назад

В Сочи трагически погиб Казанский футболист

Интересное в Казани

3 дня назад

Строим не разоряясь: казанцам рассказали, как выгоднее - своими руками, с бригадой или со строительной компанией

изготовление мебели из мдф в Москве

Новости Татарстана

день назад

На 57-м году умер ветеран прокуратуры Татарстана Равиль Усманов

Новости Татарстана

13 часов назад

В Альметьевске назначен новый глава прокуратуры

Новости Татарстана

день назад

Кровавое полярное сияние зарегистрировали в ряде регионов РФ, включая Татарстан

Новости Казани

день назад

Три диких кабана погибли в ДТП под Казанью

Новости Казани

22 часа назад

В Казани хотят засыпать участок Волги
Лонгриды
3 дня назад

«Пес может и загрызть хозяев»: что ждет татарстанских живодеров, регулярно избивающих бойцовского питбуля

«Пес может и загрызть хозяев»: что ждет татарстанских живодеров, регулярно избивающих бойцовского питбуля

Новости Татарстана

13 часов назад

В Альметьевске назначен новый глава прокуратуры

Гид по скидкам Казани

22 часа назад

Базы отдыха и глемпинги рядом с Казанью - варианты для идеальных выходных

Новости Татарстана

13 часов назад

В Казани раскупили все билеты на произвольную программу Гран-при России по фигурному катанию

Новости Татарстана

14 часов назад

На Татарстан обрушатся сильные ливни
Метеоролог Переведенцев предупредил жителей Казани о сильном ветре с порывами до 15 метров в секунду
Новости Казани
14 часов назад

Метеоролог Переведенцев предупредил жителей Казани о сильном ветре с порывами до 15 метров в секунду

Новости Татарстана

14 часов назад

В Сочи трагически погиб Казанский футболист

Новости Татарстана

14 часов назад

Поезд Деда Мороза в Казань в этом году не приедет

Новости Татарстана

14 часов назад

В Татарстане более чем на 25% выросло число госпитализаций с коронавирусом
Вы сэкономите серьезные деньги: почему стоит задуматься о строительстве дома зимой?
Интересное в Казани
6 дней назад

Вы сэкономите серьезные деньги: почему стоит задуматься о строительстве дома зимой?