В России с 8 ноября вводится новая льгота для всех пенсионеров: нужен только паспорт

Новая льгота для российских пенсионеров станет доступна всем пожилым гражданам старше 55 лет уже с 8 ноября. Для этого им будет необходимо предъявить только свой паспорт, сообщает PRIMPRESS.

Согласно словам пенсионного эксперта Анастасии Киреевой, пожилые граждане нашего государства давно заинтересованы в бесплатных юридических консультациях. Так как многим из пенсионеров необходимо получать ответы на вопросы, касающихся назначения доплат, льгот, учета трудового стажа, а также на вопросы, связанные с недвижимостью.

На консультациях будут присутствовать юристы, представители прокуратуры и сотрудники социальной защиты, чтобы помогать пожилым гражданам разбираться в актуальных для них вопросах, добавила эксперт.

По словам Киреевой, во многих субъектах Российской Федерации пенсионеры уже начали записываться на вышеназванные консультации, а с 8 ноября встречи с юристами начнут проводиться во многих Центральных регионах России.

Для получения безвозмездной юридической помощи необходимо предварительно записаться на встречу и предъявить паспорт: услуга будет доступна женщинам старше 55 лет и мужчинам старше 60 лет.