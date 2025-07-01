В России с 3 июля повышают сборы ЖКХ: как законно сэкономить на оплате коммуналки
dzen.ru
С 1 июля 2025 года в России ожидается повышение тарифов на коммунальные услуги, которое составит 11,9%. Несмотря на неизбежный рост цен, существует несколько способов, как сократить расходы на ЖКУ.
Какие услуги подорожают?
Тарифы на отопление, водоснабжение, водоотведение, газ, электричество и сбор твердых коммунальных отходов (ТКО) увеличатся на 11,9%. В некоторых регионах рост тарифов может быть выше или ниже, но все основные коммунальные услуги будут затронуты.
Изменение сроков оплаты
С 1 июля 2025 года срок для оплаты коммунальных услуг будет продлен с 10-го до 15-го числа месяца, а платежи будут приходить до 5-го числа. Это нововведение облегчит оплату для тех, кто получает зарплату после 10-го числа, но также может вызвать увеличение задолженности из-за поздних платежей.
Как снизить расходы на ЖКУ: рекомендации
Отказ от ненужных услуг
Сергей Колунов, заместитель председателя Госдумы, предлагает отключать необязательные услуги, такие как радиоточка и домашний телефон. Татьяна Волкова, финансовый консультант, советует внимательно проверять счета и отключать дополнительные сервисы, например, кабельное ТВ.
Установка счетчиков
Индивидуальные и общедомовые счетчики помогают платить только за фактически потребленные ресурсы, что может снизить расходы на 30%. Особенно выгодно устанавливать счетчики на воду и отопление.
Энергосбережение
Замена ламп накаливания на светодиодные и покупка бытовой техники класса A+++ помогут значительно снизить потребление электроэнергии.
Перерасчет в случае отсутствия
Если квартира пустует более 5 дней, можно оформить перерасчет коммунальных услуг, что позволит сэкономить на ТКО и других расходах.
Льготы и субсидии для уязвимых категорий
Компенсации для пенсионеров
Пенсионеры старше 70 лет, живущие одиноко или с другими пенсионерами, могут получать компенсацию 50% на капитальный ремонт.
Скидки для инвалидов
Скидки на ЖКУ предоставляются инвалидам всех групп и семьям с детьми-инвалидами.
Субсидии на ЖКУ
Если расходы на ЖКУ составляют более 22% от дохода, можно оформить субсидию.
Региональные льготы
В разных регионах действуют дополнительные льготы, например, пенсионеры в Москве освобождены от платы за вывоз мусора.
Контроль начислений
Не забывайте проверять квитанции и при необходимости обращаться за перерасчетом в управляющую компанию.
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