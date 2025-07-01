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В России с 3 июля повышают сборы ЖКХ: как законно сэкономить на оплате коммуналки

С 1 июля 2025 года в России ожидается повышение...

dzen.ru

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С 1 июля 2025 года в России ожидается повышение тарифов на коммунальные услуги, которое составит 11,9%. Несмотря на неизбежный рост цен, существует несколько способов, как сократить расходы на ЖКУ.

Какие услуги подорожают?

Тарифы на отопление, водоснабжение, водоотведение, газ, электричество и сбор твердых коммунальных отходов (ТКО) увеличатся на 11,9%. В некоторых регионах рост тарифов может быть выше или ниже, но все основные коммунальные услуги будут затронуты.

Изменение сроков оплаты

С 1 июля 2025 года срок для оплаты коммунальных услуг будет продлен с 10-го до 15-го числа месяца, а платежи будут приходить до 5-го числа. Это нововведение облегчит оплату для тех, кто получает зарплату после 10-го числа, но также может вызвать увеличение задолженности из-за поздних платежей.

Как снизить расходы на ЖКУ: рекомендации

Отказ от ненужных услуг

Сергей Колунов, заместитель председателя Госдумы, предлагает отключать необязательные услуги, такие как радиоточка и домашний телефон. Татьяна Волкова, финансовый консультант, советует внимательно проверять счета и отключать дополнительные сервисы, например, кабельное ТВ.

Установка счетчиков

Индивидуальные и общедомовые счетчики помогают платить только за фактически потребленные ресурсы, что может снизить расходы на 30%. Особенно выгодно устанавливать счетчики на воду и отопление.

Энергосбережение

Замена ламп накаливания на светодиодные и покупка бытовой техники класса A+++ помогут значительно снизить потребление электроэнергии.

Перерасчет в случае отсутствия

Если квартира пустует более 5 дней, можно оформить перерасчет коммунальных услуг, что позволит сэкономить на ТКО и других расходах.

Льготы и субсидии для уязвимых категорий

Компенсации для пенсионеров

Пенсионеры старше 70 лет, живущие одиноко или с другими пенсионерами, могут получать компенсацию 50% на капитальный ремонт.

Скидки для инвалидов

Скидки на ЖКУ предоставляются инвалидам всех групп и семьям с детьми-инвалидами.

Субсидии на ЖКУ

Если расходы на ЖКУ составляют более 22% от дохода, можно оформить субсидию.

Региональные льготы

В разных регионах действуют дополнительные льготы, например, пенсионеры в Москве освобождены от платы за вывоз мусора.

Контроль начислений

Не забывайте проверять квитанции и при необходимости обращаться за перерасчетом в управляющую компанию.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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