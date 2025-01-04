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В России появился опасный банковский троян: мошенники крадут деньги прямо в банкоматах

Статья информирует о новой схеме мошенничества ...

wylsa.com

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Министерство внутренних дел России выступило с предупреждением о новой опасной афере, которая быстро набирает обороты среди преступников. Речь идет о злоумышленниках, использующих обновленную версию троянской программы NGate.

Эта программа уже успела принести значительные убытки неподозревающим гражданам.

Как работает новая афера?

Процесс мошенничества начинается с телефонного звонка от лица, выдающего себя за сотрудника государственных учреждений или крупных банков. Мошенники предлагают жертве получить социальные выплаты или другие финансовые преимущества.

В ходе разговора аферисты убеждают человека перейти по отправленной ссылке и скачать приложение, якобы принадлежащее официальной организации.

Опасность приложения NGate

Однако в реальности это приложение является вредоносным и при установке на телефон начинает действовать как троян. Оно требует приложить банковскую карту к задней стороне смартфона и ввести ПИН-код, после чего преступники получают полный доступ к банковским данным жертвы. Используя эти данные, они быстро снимают деньги с банковских счетов.

Как защититься от NGate?

  • Не скачивайте приложения по подозрительным ссылкам. Официальные приложения доступны только в App Store или Google Play.
  • Не доверяйте неожиданным телефонным предложениям о получении денег. Проверяйте информацию через официальные каналы связи организаций.
  • Не вводите ПИН-коды и не прикладывайте банковские карты к вашему телефону, если это не требуется в проверенных и безопасных приложениях.
  • Регулярно обновляйте антивирусное программное обеспечение на вашем смартфоне.

Реакция властей

Управление по борьбе с киберпреступностью активно работает над выявлением и блокированием источников распространения троянской программы NGate. Власти призывают граждан быть бдительными и сообщать о любых подозрительных активностях.

С появлением новой версии троянской программы NGate, важно быть особенно осторожным и информированным. Помните, что безопасность ваших данных зависит от вашей бдительности и предосторожностей, которые вы предпринимаете, сообщает kazanfirst.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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