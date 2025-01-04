В России появился опасный банковский троян: мошенники крадут деньги прямо в банкоматах

Министерство внутренних дел России выступило с предупреждением о новой опасной афере, которая быстро набирает обороты среди преступников. Речь идет о злоумышленниках, использующих обновленную версию троянской программы NGate.

Эта программа уже успела принести значительные убытки неподозревающим гражданам.

Как работает новая афера?

Процесс мошенничества начинается с телефонного звонка от лица, выдающего себя за сотрудника государственных учреждений или крупных банков. Мошенники предлагают жертве получить социальные выплаты или другие финансовые преимущества.

В ходе разговора аферисты убеждают человека перейти по отправленной ссылке и скачать приложение, якобы принадлежащее официальной организации.

Опасность приложения NGate

Однако в реальности это приложение является вредоносным и при установке на телефон начинает действовать как троян. Оно требует приложить банковскую карту к задней стороне смартфона и ввести ПИН-код, после чего преступники получают полный доступ к банковским данным жертвы. Используя эти данные, они быстро снимают деньги с банковских счетов.

Как защититься от NGate?

Не скачивайте приложения по подозрительным ссылкам. Официальные приложения доступны только в App Store или Google Play.

Не доверяйте неожиданным телефонным предложениям о получении денег. Проверяйте информацию через официальные каналы связи организаций.

Не вводите ПИН-коды и не прикладывайте банковские карты к вашему телефону, если это не требуется в проверенных и безопасных приложениях.

Регулярно обновляйте антивирусное программное обеспечение на вашем смартфоне.

Реакция властей

Управление по борьбе с киберпреступностью активно работает над выявлением и блокированием источников распространения троянской программы NGate. Власти призывают граждан быть бдительными и сообщать о любых подозрительных активностях.

С появлением новой версии троянской программы NGate, важно быть особенно осторожным и информированным. Помните, что безопасность ваших данных зависит от вашей бдительности и предосторожностей, которые вы предпринимаете, сообщает kazanfirst.ru.