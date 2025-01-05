Новости России
· 16+ · Алина Алмакаева

В России появился очень опасный банковский троян: мошенники крадут деньги прямо в банкоматах

Мошенники используют обновлённую версию троянск...

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Мошенники используют обновлённую версию троянской программы NGate. Министерство внутренних дел России предупредило о новом способе обмана, связанного с этой вредоносной программой. Злоумышленники заставляют граждан России загружать опасное ПО, маскируя его под различные госуслуги, а также под приложения Центробанка или крупных банков, сообщает ТАСС.

Согласно данным управления по киберпреступлениям МВД, схема начинается с телефонного звонка от афериста, который предлагает жертве получить социальные выплаты или финансовую помощь. В качестве первого шага мошенники отправляют ссылку для загрузки якобы официального приложения.

После установки, программа требует, чтобы пользователь приложил свою банковскую карту к задней панели телефона и ввёл свой ПИН-код. В этот момент происходит кража личных данных, и пока человек удерживает карту у устройства, преступники уже начинают снимать деньги через банкомат.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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