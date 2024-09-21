«В России нет спутников слежения за Солнцем»: ученый-физик Сергей Богачев о том, способны ли мы на нове космическе вызовы

В предстоящие два дня, 22 и 23 сентября, астрофизики предупреждают о возможности «двухдневного апокалипсиса» для людей, чувствительных к метеоизменениям. Ожидается, что магнитные бури достигнут уровня G3, что может вызвать не только затруднения в самочувствии у некоторых людей, но и увеличить активность полярных сияний.

Возрастание солнечной активности: что ожидать?

Согласно исследованиям лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ, текущий уровень солнечной активности постепенно увеличивается, достигая пика своего 25-го цикла в 2025 году. Сергей Богачев, руководитель Лаборатории, поделился своими наблюдениями и прогнозами на ближайшие годы. По его словам, несмотря на увеличение числа солнечных вспышек и магнитных бур, нет оснований ожидать катастрофических событий, подобных тем, что могли бы нанести необратимый ущерб.

Как магнитные бури влияют на здоровье?

Магнитные бури могут оказывать значительное влияние на метеочувствительных людей, вызывая различные симптомы от головной боли до нарушений сна. Важно, чтобы люди, особенно чувствительные к таким изменениям, были готовы и приняли необходимые меры предосторожности, такие как избегание стрессов, употребление достаточного количества воды и поддержание регулярного распорядка дня.

Меры предосторожности и рекомендации

Профессор Богачев уверяет, что хотя солнечная активность и вспышки являются естественной частью солнечного цикла, люди должны быть осведомлены о потенциальных рисках. Он советует уделять внимание предупреждениям о магнитных бурях и принимать меры для снижения возможного негативного воздействия на здоровье.

Перспективы солнечной активности и её влияние на технологии

Также стоит учитывать, что увеличение числа солнечных вспышек может повлиять на современные технологии, особенно на спутниковую связь и навигацию. Специалисты советуют технологическим компаниям и операторам спутниковых систем быть готовыми к возможным временным сбоям и рассматривать стратегии по их минимизации.

Это исследование подчеркивает важность мониторинга солнечной активности не только для научного сообщества, но и для обычных граждан, особенно тех, кто живет в высоких широтах, где полярные сияния и магнитные бури ощущаются наиболее сильно.