В России начал активнее распространяться вариант ковида, способный обходить иммунитет

В последние несколько недель специалисты Роспотребнадзора обнаружили резкий рост числа случаев заражения новыми вариантами коронавируса, известными как KP.3 и LB.1, которые принадлежат к сублинии FLiRT. Эти штаммы демонстрируют усиленную способность к передаче среди населения, что обусловлено их уникальными мутациями в шиповидном белке, позволяющими им уклоняться от иммунной защиты человека и эффективно поражать клетки, сообщает ведомство.

Эксперты подчёркивают, что рост числа инфекций, зафиксированный в начале сентября 2024 года, частично связан с сезонными изменениями. В свете этого Роспотребнадзор вновь напоминает о необходимости следовать проверенным профилактическим мерам:

Постоянно поддерживайте чистоту рук, особенно после посещения общественных мест и перед приемом пищи.

Избегайте близкого физического контакта с людьми, проявляющими симптомы простудных заболеваний.

Обеспечивайте регулярное проветривание жилых и рабочих помещений и поддерживайте оптимальный уровень влажности.

Обращайтесь за медицинской помощью при первых же признаках заболевания, чтобы предотвратить его развитие и возможные осложнения.

Соблюдение этих мер поможет уменьшить риск заражения и обезопасит здоровье в период новой волны распространения COVID-19.