В России может быть утверждена 13-я пенсия

В ближайшее время в Государственную Думу России будет внесен обновленный законопроект о введении ежегодной выплаты 13-й пенсии пенсионерам. Инициатива, поддержанная вице-спикером Госдумы Борисом Чернышовым из ЛДПР, направлена на поддержку наиболее уязвимых слоев населения в условиях продолжающейся инфляции.

Повышение пенсионного обеспечения

Чернышов подчеркнул, что данная мера становится все более актуальной на фоне повышенной инфляции, которая второй год подряд оказывает давление на экономику страны. Несмотря на то, что зарплаты в стране растут, они не всегда успевают компенсировать рост цен, что особенно заметно сказывается на пенсионерах.

Детали предложения

По словам вице-спикера, предложение предусматривает выплату, которая будет одинаковой для всех пенсионеров, вне зависимости от индивидуальных параметров их пенсий. Это позволит рассматривать ее как значимую материальную помощь в преддверии новогодних праздников. Чернышов уточнил, что текущий проект закона уже прошел первичное обсуждение и сбор замечаний от экспертов и коллег, что позволило подготовить все необходимые корректировки.

Важность инициативы

Принятие данного законопроекта могло бы значительно улучшить финансовое положение пенсионеров, обеспечив их дополнительной поддержкой в сложных экономических условиях. Инициатива также призвана справедливо распределить государственные ресурсы, поддерживая тех, кто по различным причинам оказывается в более уязвимом положении.

Предложение о 13-й пенсии не только помогает адресовать проблему инфляционных рисков для пенсионеров, но и выступает как шаг к укреплению социальной справедливости и заботе о старшем поколении России. Поддержка данного законопроекта в Госдуме может стать важным моментом для оценки готовности российского правительства к решению проблем социально уязвимых групп населения, пишет ria.ru.