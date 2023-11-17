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В России к новогодним каникулам добавили выходных: отдыхать будем больше

В России к новогодним каникулам добавили выходных: отдыхать будем больше

polymerh.ru

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Гражданам Российской Федерации сообщили, что предстоящие новогодние праздничные каникулы будут длиться дольше, чем в прошедших годах, передал новостной портал pg12.

Дополнительные выходные появились по причине того, что 30 и 31 декабря 2023 года выпали на субботу и воскресенье, и соответственно к новогоднему отдыху добавились еще два дня. Таким образом россияне будут отдыхать не 8 положенных дней, а 10. Рабочие будни же начнутся только во вторник 9 января.

Более того, так как суббота 6 января и воскресенье 7 января входят в праздничные каникулы, их как выходные дни перенесут на 10 мая и 31 декабря 2024 года.

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