В РФ стали массово аннулировать регистрацию машин в ГИБДД: кто "попадет"
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В последнее время автовладельцы в России столкнулись с серьезной проблемой: стали массовое аннулирование регистрации автомобилей, которые были ввезены в страну через параллельный импорт. Такие меры предпринимаются из-за обнаружения фальсификации финансовых документов, включая инвойсы, что привело к неоплате должной суммы таможенных сборов.
Расследование таможенных махинаций
ФТС активизировала проверки инвойсов после обнаружения значительного числа случаев, где стоимость автомобилей была искусственно занижена. Это позволяло снизить сумму уплачиваемых таможенных пошлин и налогов. Максим Шелков, автокриминалист, подчеркивает, что тысячи автовладельцев могли не знать о недобросовестности процедур, проведенных таможенными брокерами. Сейчас ФТС требует от владельцев внести дополнительные платежи, которые в среднем составляют от 300 до 400 тысяч рублей.
Как защитить свое право на колеса
В свете текущей ситуации важно, чтобы покупатели тщательно проверяли всю документацию при покупке авто, особенно приобретаемого через параллельный импорт. По закону, проверки ФТС могут проводиться в течение трех лет с момента выпуска автомобиля на российские дороги, что ставит под угрозу как уже зарегистрированные, так и новые автомобили в салонах.
Последствия для рынка автомобилей
Эта ситуация наносит удар по репутации рынка параллельного импорта и может привести к росту цен на автомобили, так как потребители ищут более надежные способы приобретения транспорта без риска аннулирования регистрации. Автомобили, у которых аннулирован ЭПТС, становятся фактически непригодными к использованию, что представляет серьезные трудности для их владельцев.
Меры предосторожности
Эксперты советуют автовладельцам быть крайне внимательными к условиям приобретения автомобилей и обращать особое внимание на любые предложения, которые кажутся слишком выгодными, чтобы быть правдой. Важно также следить за новостями от официальных источников и не пренебрегать использованием юридической помощи при необходимости.
Эта волна аннулирований ставит под сомнение прозрачность и надежность системы параллельного импорта и вынуждает потребителей и регуляторов переосмыслить подходы к импорту и регистрации автомобилей в России, пишет amurmedia.ru.
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