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Бывший ректор КФУ Гафуров дал показания о своей связи с ОПС «29-й квартал»

На заседании суда в Москве экс-ректор КФУ Ильша...

пресс служба Московских судов общей юрисдикции

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На очередном заседании суда в Москве экс-ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров, обвиняемый в подстрекательстве к заказному убийству, высказался по поводу своей связи с организованным преступным сообществом «29-й квартал». Гафуров заявил, что никогда не был под их «крышей» и что у следствия нет доказательств его связи с преступниками, в том числе даже общих фотографий.

Гафурова задержали в декабре 2021 года по делу о заказном убийстве, которое произошло в 1999 году в Москве. Жертвой киллера стал депутат и бизнесмен из Елабуги Айдар Исрафилов, с которым Гафуров вёл споры по вопросам местного рынка. Следствие считает, что именно Гафуров подговорил членов преступного сообщества убить Исрафилова. Обвинение в адрес Гафурова возникло после того, как один из преступников указал на него во время отбывания наказания в колонии.

На обысках у бывшего ректора было найдено 12 миллионов рублей, в том числе в иностранной валюте. Судебное разбирательство продолжается.

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