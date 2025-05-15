В Татарстане врача избили после попытки помочь на месте ДТП

В селе Балтаси (Татарстан) произошёл шокирующий инцидент: врач, остановившийся у перевернувшегося автомобиля, чтобы оказать первую помощь, сам стал жертвой жестокого нападения. Об этом рассказала его сестра в соцсетях.

По её словам, мужчина ехал домой после работы и заметил аварию. Неравнодушно остановился, чтобы помочь пострадавшим, но вместо благодарности на него набросились — избили и даже угрожали оружием. По предварительной информации, нападавшими могли быть участники ДТП, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения.

Официальные комментарии по инциденту пока не поступали. Родственники врача требуют привлечь виновных к ответственности и подчёркивают: мужчина действовал по зову совести и врачебного долга.