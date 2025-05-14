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NRBD: назван год, когда Земля потеряет треть ледниковой массы

Учёные предупреждают: таяние ледников ускоряетс...

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Быстрое таяние ледников уже запустило необратимые процессы в экосистемах планеты. К такому выводу пришла международная группа учёных из Австралии, Великобритании и ряда других стран. Результаты масштабного анализа, основанного на 160 научных публикациях, были опубликованы в журнале Nature Reviews Biodiversity.

Как рассказала профессор Шарон Робинсон из Университета Новой Зеландии, ледники, содержащие лед возрастом в сотни лет, являются важнейшими климатическими индикаторами. Однако уже к 2050 году, по расчётам специалистов, треть всех мировых ледников может исчезнуть. Это угрожает не только уровню Мирового океана, но и существованию целых видов, привыкших к суровым, но стабильным условиям.

Среди наиболее тревожных последствий учёные называют изменение океанических течений, повышение уровня моря, потерю пресной воды и гибель специализированных организмов. Напомним, около 75% запасов пресной воды на Земле сосредоточено именно в ледниках, и их стремительное таяние уже нарушает водный баланс в ряде регионов.

Исследование также указывает на ещё одну важную проблему: по мере исчезновения редких и приспособленных видов на смену им приходят универсальные организмы, менее чувствительные к окружающей среде. Это приводит к снижению общего биоразнообразия, нарушая устойчивость природных систем.

Авторы подчёркивают: климатические процессы, вызванные деятельностью человека, уже не ограничиваются потеплением. Мы вступаем в фазу глобальной перестройки экосистем, последствия которой будут ощущаться десятилетиями — и, вероятно, столетиями.

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