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В Италии нашли некрополь старше Рима: более 200 гробниц знати и артефакты

В Тренто археологи обнаружили древнее кладбище,...

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В итальянском городе Тренто во время реставрации здания в районе Санта-Кроче археологи наткнулись на некрополь, возраст которого оценивается в IX–VI века до н.э.. Это старше самого Рима, сообщает Heritage Daily.

На глубине 8 метров под улицами нашли более 200 древних гробниц, включая усыпальницы знати с подношениями, оружием и украшениями из железа, инкрустированными янтарём. Это указывает на высокий статус погребённых и их контакты с другими регионами Италии.

Некрополь, вероятно, принадлежал племенам ретов, чья культура тесно связана с этрусками — предшественниками римлян. Раскопки также выявили погребальные стелы и курганы, в которых позже появлялись новые захоронения.

Кроме того, в этрусском некрополе Монтероцци недавно нашли гробницу с фресками V века до н.э.: на них изображены танцы, музыканты и мастерская кузнеца, бога Сетлана — этрусского аналога Гефеста.

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