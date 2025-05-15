Работать есть где, но некому: кто нужен Татарстану прямо сейчас

Минтруд РТ назвал профессии «на вес золота» до 2031 года

Стало известно, какие вакансии в Казани претерпевают ни лучшие дни. На сегодняшний день приходится 6,1 резюме на одну вакансию. По данным аналитиков HH.ru, это считается умеренным показателем как для работодателей, так и для соискателей. Но в ряде отраслей экономики — от медицины до розничной торговли — ощущается системная нехватка специалистов. Кто в РТ наиболее востребован, а где не хватает специалистов – в материал PROKAZAN.

Розничная торговля

Одной из самых уязвимых сфер на сегодня остаётся розничная торговля. Здесь фиксируется критически низкий уровень конкуренции — всего 1,7 резюме на вакансию, что в 2,5–4 раза ниже нормативных значений. По данным hh.ru, число открытых вакансий в апреле выросло на 9%, тогда как поток соискателей снизился на 4%. Средняя заработная плата в отрасли равна 50,3 тыс. рублей.

Автор фото: Про город

Причины очевидны: высокая текучесть кадров, непривлекательные условия труда, низкий социальный престиж профессии. Продавцы, кассиры и менеджеры торговых залов работают с высокими эмоциональными и физическими нагрузками, часто без должной поддержки со стороны работодателей. На этом фоне усиливается перекос между спросом и предложением, который постепенно приобретает признаки долгосрочного кадрового кризиса.

«Если в производственной сфере или IT работодатель готов вкладываться в сотрудника, в розничной торговле сохраняется модель «расходного ресурса». Это делает отрасль уязвимой и неустойчивой — при малейшем внешнем шоке она теряет персонал первой», - рассказывает социолог Ирина Головина.

Медицина и фармацевтика: растущий спрос и отток персонала

Второй болевой точкой остаётся система здравоохранения. Несмотря на все усилия государства по привлечению специалистов в регионы, уровень конкуренции здесь составляет лишь 2,9 резюме на вакансию, при этом наблюдается сокращение и числа вакансий (-2%), и числа откликов (-6%). Врачи, фармацевты, средний и младший медперсонал остаются в числе самых дефицитных кадров. Средняя зарплата в отрасли — 65,1 тыс. рублей, с ростом в 1,2% за месяц, — лишь отчасти компенсирует нагрузку.

Автор фото: Про город

Особенно остро проблема стоит в районах: на одну ставку врача в небольшом городе может не быть ни одного кандидата. Молодые специалисты чаще стремятся уехать в мегаполисы или перейти в частные клиники, где условия труда и уровень оплаты заметно выше. Это создаёт дополнительную нагрузку на оставшихся сотрудников и подрывает доступность медицинской помощи.

«Даже при сохранении уровня заработной платы, медицина останется зоной дефицита, если не будет пересмотра условий труда. Эмоциональное выгорание и высокая нагрузка делают профессию непривлекательной для молодёжи», - добавила социолог.

Продажи и обслуживание клиентов: в балансе, но с риском

В сегменте продаж и обслуживания клиентов уровень конкуренции составляет 4,3 резюме на вакансию — формально это «рабочая» норма. Однако, по словам аналитиков HH, реальность сложнее: менеджеры по продажам нужны во всех отраслях, от банков до логистики, а потому компании нередко сталкиваются с конкуренцией за кадры. Число соискателей снизилось на 4%, а вакансий стало на 3% больше. Средняя зарплата — 70,2 тыс. рублей, при небольшом снижении (-0,3%).

Компании ищут не просто работников «на поток», а профессионалов, способных развивать клиентскую базу, вести переговоры, выстраивать лояльность. Далеко не каждый соискатель этим требованиям соответствует.

Позиция Минтруда РТ: приоритет — прикладные специальности

Осознавая риски системного кадрового дефицита, Министерство труда Республики Татарстан сформировало перечень приоритетных профессий на период с 2025 по 2031 год. В него вошли десятки специальностей среднего профессионального образования, ориентированных на ключевые отрасли экономики: агропромышленный комплекс, строительство, транспорт, ЖКХ и медицина.

Автор фото: Про город

Среди наиболее востребованных:

Автомеханики, слесари, мастера по ремонту инженерных систем и техники;

Лаборанты, операторы химических и пищевых производств;

Специалисты в области животноводства, растениеводства и сельхозпроизводства;

Мастера отделочных и плотницких работ, вышивальщики, швеи;

Мастера по техническому обслуживанию автомобилей и инженерных сетей ЖКХ.

Фокус сделан на восстановление престижа рабочих профессий, которые остаются фундаментом региональной экономики, но в последние десятилетия утратили популярность среди молодёжи.