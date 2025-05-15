Раис РТ Рустам Минниханов встретился с сыном главы Чечни Ахматом Кадыровым

В Доме правительства Татарстана состоялась встреча Рустама Минниханова с министром физкультуры и спорта Чеченской Республики Ахматом Кадыровым. Об этом сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

Ахмат Кадыров передал слова признательности от Рамзана Кадырова, подчеркнув, что глава Чечни высоко ценит отношения с Татарстаном и гордится достижениями его народа. Между регионами уже действует соглашение о сотрудничестве в сфере спорта и физической культуры.

Министр поблагодарил Минниханова за тёплый приём делегации и подтвердил намерение развивать совместные проекты.