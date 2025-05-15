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· 16+ · Анастасия Шарова

У жителя Татарстана обнаружили клещевой боррелиоз после прогулки в лесу

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В Татарстане более 3 тысяч человек обратились в больницы из-за укусов клещей.

С начала сезона, по состоянию на 14 мая 2025 года, медицинскую помощь получили более 2,2 тысячи взрослых и 823 ребенка. В Роспотребнадзоре республики отметили, что этот показатель не превышает средние значения за последние несколько лет.

Наибольшее количество укусов зарегистрировано в Казани (888), Набережных Челнах (406) и Нижнекамском районе (277). В лесах Нижнекамского района был зафиксирован случай нападения клеща, а анализы подтвердили наличие иксодового клещевого боррелиоза.

Стоит отметить, что в Татарстане продолжаются мероприятия по обработке территорий от клещей. На данный момент обработано 30% наиболее посещаемых мест, включая парки и скверы.

Иммунизацией против клещевого энцефалита охвачено 8528 человек, пишет inkazan.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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