День открытых дверей состоится 17 мая в 14:00

В колледж приглашают абитуриентов в возрасте от 15 до 18 лет

В Казани продолжается набор студентов в филиал Московского международного колледжа цифровых технологий «Академия ТОП». Это международный проект, направленный на подготовку высококвалифицированных IT-специалистов по наиболее востребованным и перспективным направлениям.

IT TOP Колледж открыл набор абитуриентов по направлениям:

разработка программного обеспечения

компьютерная графика и дизайн

эксперт по кибербезопасности

интернет-маркетинг

цифровой юрист

специалист в области искусственного интеллекта

В программе нет лишних предметов — только то, что пригодится для работы, учебы или бизнеса. Создатели программы обучения внимательно анализируют требования рынка труда и дают актуальные знания.

Обучение строится исключительно на практических задачах. Преподаватели — профессионалы из IT-индустрии, они передают свой опыт и учат тому, о чем не пишут в учебниках.

Выпускники получат:

диплом государственного образца и сертификат на английском языке для дальнейшего трудоустройства в ведущие компании мира;

возможность поступления без ОГЭ и ЕГЭ;

стажировки и практику в крупных IT-компаниях;

возможность зарабатывать во время обучения;

обучение с использованием современных технологий;

перспективу начать самостоятельную жизнь раньше сверстников;

возможность поступить в вуз-партнер на 2-й курс без сдачи ЕГЭ;

возможность обучения на базе 9 и 11 классов;

собственное портфолио, созданное во время обучения.

17 мая в 14:00 в казанском филиале колледжа состоится День открытых дверей, куда приглашают абитуриентов и их родителей.

В программе:

обзор перспективных профессий будущего;

восемь убедительных причин стать айтишником;

семь важных показателей хорошего учебного заведения;

секреты, как совмещать учебу с работой;

информация о том, какие перспективы открываются перед студентом IT-колледжа «Академия TOP»;

выступления ведущих специалистов и партнеров академии из IT-сферы.

Основная цель IT TOP Колледжа — подготовить профессиональных ИТ-специалистов, которые будут соответствовать реальным требованиям рынка труда.

Зарегистрироваться на консультацию или мероприятие можно по телефону: 211-00-73 или через форму на сайте. Записаться на индивидуальную консультацию с директором колледжа можно по телефону: +7 (929) 723-83-72 (Имамутдинова Альбина Марселевна)

Не упусти свой шанс! Стань частью будущего уже сейчас – поступай в IT TOP COLLEGE!

Приемная комиссия - +7 (937) 588-9579

Телеграм: +79375889579

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