Интересное в Казани
· 16+ · Рината Зиянгирова

В Казани продолжается набор в новый современный IT-колледж

В Казани стартовал набор в новый IT-колледж «Ак...

Подписаться на Дзен.канал

День открытых дверей состоится 17 мая в 14:00

В колледж приглашают абитуриентов в возрасте от 15 до 18 лет

В Казани продолжается набор студентов в филиал Московского международного колледжа цифровых технологий «Академия ТОП». Это международный проект, направленный на подготовку высококвалифицированных IT-специалистов по наиболее востребованным и перспективным направлениям.

IT TOP Колледж открыл набор абитуриентов по направлениям:

  • разработка программного обеспечения

  • компьютерная графика и дизайн

  • эксперт по кибербезопасности

  • интернет-маркетинг

  • цифровой юрист

  • специалист в области искусственного интеллекта

В программе нет лишних предметов — только то, что пригодится для работы, учебы или бизнеса. Создатели программы обучения внимательно анализируют требования рынка труда и дают актуальные знания.

Обучение строится исключительно на практических задачах. Преподаватели — профессионалы из IT-индустрии, они передают свой опыт и учат тому, о чем не пишут в учебниках.

Выпускники получат:

  • диплом государственного образца и сертификат на английском языке для дальнейшего трудоустройства в ведущие компании мира;

  • возможность поступления без ОГЭ и ЕГЭ;

  • стажировки и практику в крупных IT-компаниях;

  • возможность зарабатывать во время обучения;

  • обучение с использованием современных технологий;

  • перспективу начать самостоятельную жизнь раньше сверстников;

  • возможность поступить в вуз-партнер на 2-й курс без сдачи ЕГЭ;

  • возможность обучения на базе 9 и 11 классов;

  • собственное портфолио, созданное во время обучения.

17 мая в 14:00 в казанском филиале колледжа состоится День открытых дверей, куда приглашают абитуриентов и их родителей.

В программе:

  • обзор перспективных профессий будущего;

  • восемь убедительных причин стать айтишником;

  • семь важных показателей хорошего учебного заведения;

  • секреты, как совмещать учебу с работой;

  • информация о том, какие перспективы открываются перед студентом IT-колледжа «Академия TOP»;

  • выступления ведущих специалистов и партнеров академии из IT-сферы.

Основная цель IT TOP Колледжа — подготовить профессиональных ИТ-специалистов, которые будут соответствовать реальным требованиям рынка труда.

Зарегистрироваться на консультацию или мероприятие можно по телефону: 211-00-73 или через форму на сайте.

Записаться на индивидуальную консультацию с директором колледжа можно по телефону: +7 (929) 723-83-72 (Имамутдинова Альбина Марселевна)

Не упусти свой шанс! Стань частью будущего уже сейчас – поступай в IT TOP COLLEGE!

Приемная комиссия - +7 (937) 588-9579

Телеграм: +79375889579

Телеграм-канал

ВКонтакте

г. Казань
ул. Михаила Худякова, 3, 1-й этаж;
+7 (843) 211–00–73.

Запишись прямо сейчас!

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Старцы рассказали, что ждет Россию в XXI веке

Интересное в Казани

час назад

В Казани продолжается набор в новый современный IT-колледж

как избавиться от борщевика

Новости Казани

день назад

В Казани с 13 мая отключат горячую воду

Не у нас

день назад

Продажи автобусов в России в апреле обвалились на 56% по сравнению с 2024 годом

перевод с английского на русский москва в Москве

Не у нас

18 часов назад

Химик назвал химический элемент, который стоит дороже всей Земли

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане готовят крупные штрафы для «уклонистов» от работы в госклиниках

Не у нас

18 часов назад

Комплекс HAARP «Оружие Армагеддона» может устроить аномалии по всему миру

Новости Казани

день назад

Появились страшные подробности расправы дочери над матерью под Казанью
Новости Казани
2 дня назад

В Казани сотрудник МЧС сделал предложение девушке после парада

Момент стал красивым завершением праздничного дня

Новости Казани

36 минут назад

«Рубин» на последних минутах обыграл «Ростов» со счётом 1:0 в Казани

Новости Татарстана

36 минут назад

В Татарстане пара оформила 1,5 тыс. мигрантов через фиктивную фирму

Не у нас

2 часа назад

В России разработали первую отечественную закваску для йогурта из сыворотки

Не у нас

2 часа назад

Ученые предложили новую теорию черных дыр без сингулярности
Татарстан вошел в топ-10 регионов России по рос...
Новости Татарстана
2 часа назад

Татарстан вошел в топ-10 регионов России по росту зарплат

Не у нас

2 часа назад

Ученые допустили существование «зеркальной» Вселенной, движущейся назад во времени

Не у нас

2 часа назад

Ученые создали препарат, продлевающий жизнь на 20% за счёт замедления старения

Не у нас

18 часов назад

Физики объяснили, как из хаоса возникла упорядоченная Вселенная
Тайный код города: где в Казани учатся искусст...
Интересное в Казани
4 дня назад

Тайный код города: где в Казани учатся искусству быть “здесь и сейчас”