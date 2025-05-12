В Казани продолжается набор в новый современный IT-колледж
День открытых дверей состоится 17 мая в 14:00
В колледж приглашают абитуриентов в возрасте от 15 до 18 лет
В Казани продолжается набор студентов в филиал Московского международного колледжа цифровых технологий «Академия ТОП». Это международный проект, направленный на подготовку высококвалифицированных IT-специалистов по наиболее востребованным и перспективным направлениям.
IT TOP Колледж открыл набор абитуриентов по направлениям:
разработка программного обеспечения
компьютерная графика и дизайн
эксперт по кибербезопасности
интернет-маркетинг
цифровой юрист
специалист в области искусственного интеллекта
В программе нет лишних предметов — только то, что пригодится для работы, учебы или бизнеса. Создатели программы обучения внимательно анализируют требования рынка труда и дают актуальные знания.
Обучение строится исключительно на практических задачах. Преподаватели — профессионалы из IT-индустрии, они передают свой опыт и учат тому, о чем не пишут в учебниках.
Выпускники получат:
диплом государственного образца и сертификат на английском языке для дальнейшего трудоустройства в ведущие компании мира;
возможность поступления без ОГЭ и ЕГЭ;
стажировки и практику в крупных IT-компаниях;
возможность зарабатывать во время обучения;
обучение с использованием современных технологий;
перспективу начать самостоятельную жизнь раньше сверстников;
возможность поступить в вуз-партнер на 2-й курс без сдачи ЕГЭ;
возможность обучения на базе 9 и 11 классов;
собственное портфолио, созданное во время обучения.
17 мая в 14:00 в казанском филиале колледжа состоится День открытых дверей, куда приглашают абитуриентов и их родителей.
В программе:
обзор перспективных профессий будущего;
восемь убедительных причин стать айтишником;
семь важных показателей хорошего учебного заведения;
секреты, как совмещать учебу с работой;
информация о том, какие перспективы открываются перед студентом IT-колледжа «Академия TOP»;
выступления ведущих специалистов и партнеров академии из IT-сферы.
Основная цель IT TOP Колледжа — подготовить профессиональных ИТ-специалистов, которые будут соответствовать реальным требованиям рынка труда.
Зарегистрироваться на консультацию или мероприятие можно по телефону: 211-00-73 или через форму на сайте.
Записаться на индивидуальную консультацию с директором колледжа можно по телефону: +7 (929) 723-83-72 (Имамутдинова Альбина Марселевна)
Не упусти свой шанс! Стань частью будущего уже сейчас – поступай в IT TOP COLLEGE!
Приемная комиссия - +7 (937) 588-9579
Телеграм: +79375889579
г. Казань
ул. Михаила Худякова, 3, 1-й этаж;
+7 (843) 211–00–73.