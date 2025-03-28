«Абый&Сабый» — уникальное место в Казанском Кремле, где дети от 7 лет и взрослые могут освоить старинные и современные ремёсла. Здесь каждый найдет занятие по душе!— Более 50 мастер-классов по ремёслам:— Кожевенному— Столярному— Ковровой вышивке— Литью из металла— И другим— Интерактивное погружение в азы ремёсла и создание за 1−1,5 часа полезных вещей, которые можно использовать в быту или подарить— Различные форматы: индивидуально, в мини-группах и больших до 45 человек— Мастер-классы и праздники для школьных классов и туристических групп— Творческие дни рождения с интерактивами и подарками— Городские лагерные смены с погружением в творчествоТворите с удовольствием, выбирайте активность по душе и вдохновляйтесь на новые достижения!