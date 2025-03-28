Центр ремёсел «Абый&Сабый» — творческое пространство для детей и взрослых
«Абый&Сабый» — уникальное место в Казанском Кремле, где дети от 7 лет и взрослые могут освоить старинные и современные ремёсла. Здесь каждый найдет занятие по душе!Почему сюда стоит прийти:
— Более 50 мастер-классов по ремёслам:
— Кожевенному
— Столярному
— Ковровой вышивке
— Литью из металла
— И другим
— Интерактивное погружение в азы ремёсла и создание за 1−1,5 часа полезных вещей, которые можно использовать в быту или подарить
— Различные форматы: индивидуально, в мини-группах и больших до 45 человекОсобые программы:
— Мастер-классы и праздники для школьных классов и туристических групп
— Творческие дни рождения с интерактивами и подарками
— Городские лагерные смены с погружением в творчество
Творите с удовольствием, выбирайте активность по душе и вдохновляйтесь на новые достижения!Посмотреть расписание…