Наш проект - ваш надежный проводник в мир детского развития
В современном мире раннее развитие — ключ к успешному будущему. Наш проект «Детский Взлёт» создан для того, чтобы помочь родителям и воспитателям найти лучшие условия для роста и развития детей. Здесь собраны тщательно отобранные детские лагеря, развивающие центры, образовательные программы и творческие мастерские, которые способствуют всестороннему развитию ребенка. Мы верим, что каждый маленький человек заслуживает яркого старта в жизни, и предлагаем проверенную информацию, чтобы сделать выбор максимально осознанным и полезным для вашего ребенка.
Петербургская,9
Семейный парк активного отдыха Tiki Viki — это место для новых знакомств, весёлого времяпрепровождения с детьми и уюта в ресторане с разнообразной кухней!
На территории парка более 30 аттракционов, доступных по единому билету.
Наш ресторан идеально подходит для тех, кто хочет насладиться вкусной едой после активных игр. Мы предлагаем разнообразное меню, включая полезные блюда и любимые напитки в уютной атмосфере.
Парк Tiki Viki также организует праздники «под ключ», предлагая готовые пакетные предложения или возможность создать праздник самостоятельно.
До встречи в TIKI VIKI!
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Казанский Кремль, Здание Присутственных мест
ул. Шейнкмана, 5, подъезд 2, 1 этаж
Центр ремёсел «Абый&Сабый» — творческое пространство для детей и взрослых
«Абый&Сабый» — уникальное место в Казанском Кремле, где дети от 7 лет и взрослые могут освоить старинные и современные ремёсла. Здесь каждый найдет занятие по душе!

Почему сюда стоит прийти:
— Более 50 мастер-классов по ремёслам:
— Кожевенному
— Столярному
— Ковровой вышивке
— Литью из металла
— И другим

— Интерактивное погружение в азы ремёсла и создание за 1−1,5 часа полезных вещей, которые можно использовать в быту или подарить
— Различные форматы: индивидуально, в мини-группах и больших до 45 человек

Особые программы:
— Мастер-классы и праздники для школьных классов и туристических групп
— Творческие дни рождения с интерактивами и подарками
— Городские лагерные смены с погружением в творчество

Творите с удовольствием, выбирайте активность по душе и вдохновляйтесь на новые достижения!
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ТЦ Горки Парк
ТЦ Южный
ТЦ XL
ТЦ Парк Хаус
Остров Сокровищ — место, где дети играют, учатся и развиваются!

Четыре игропарка в Казани с безлимитными развлечениями: большие игровые зоны, аттракционы, аниматоры и творческие мастер-классы. Здесь ребенок укрепит мышцы, разовьет координацию, найдет новых друзей и весело проведет время.

  • Без ограничений — один билет на все аттракционы!
  • Идеально для детских праздников!
  • Развитие через активность и игру!

Приходите всей семьей — радость без границ!
просп. Альберта Камалеева, 34А
Детская игровая Гудвин — место, где каждый квадрат для вашего ребёнка

Это не просто пространство, а настоящая детская игровая площадка площадью 170 квадратных метров! Лабиринт, карусель, батут, тоннель, горки и море игрушек — детям точно не будет скучно!

Почему выбирают Гудвин:
  • 170 м² — только вы и ваши гости, игровые и банкетные зоны
  • Можно принести свою еду и сладости
  • Доступные цены и чистота на каждой площади
  • Вежливый персонал и команда аниматоров, которые сделают день незабываемым
  • Индивидуальный подход к каждому клиенту — мы работаем с душой!

Создайте праздник для вашего ребёнка с нами!
ул. Мазита Гафури, 46
MazaPark Казань — мир развлечений для всей семьи

MazaPark — это парк аттракционов и развлечений, открытый в 2022 году, который объединяет более 30 уникальных развлечений на одном пространстве. В MazaPark действует система единого билета для всех аттракционов, что делает его посещение максимально удобным для всей семьи.

Что вас ждёт:
  • Аттракционы и игры для детей и взрослых
  • Боулинг, пул, VR-зоны и Q-Zar
  • Пространство на 2 этажа и 10 000 м²
  • Кафе и бары для отдыха

MazaPark — это место, где каждый найдёт развлечение по душе, и скучать не придётся!
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