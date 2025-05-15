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Фестиваль медиаискусства НУР объявил расписание образовательной программы

Организаторы фестиваля медиаискусства НУР предс...

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Организаторы Международного фестиваля медиаискусства НУР анонсировали образовательную программу при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Она пройдет в основные дни фестиваля, с 23 по 25 мая, в конференц-зале Национальной библиотеки РТ.

Образовательный блок задуман организаторами как неотъемлемая часть фестиваля НУР. Благодаря ему гости смогут обсудить состояние современной культуры, узнать об истории создания мультимедийных работ, лично пообщаться с художниками и ведущими экспертами индустрии.

Всего в образовательной программе 16 событий — лекции, дискуссии и выступления авторов инсталляций. На них расскажут, как создаются фестивали, где получить образование медиахудожника, как на искусство повлияли нейросети и как выстроить коммуникацию с крупнейшими брендами, чтобы получить поддержку своего проекта.

Среди спикеров в этом году — основатель и куратор фестиваля НУР Рашид Османов, основатель фестиваля Signal Сергей Фадеев, эксперт по спонсорству Юрий Субботин, директор Центра Art & Science Университета ИТМО Елизавета Менис, сооснователь биеннале уличного искусства «Артмоссфера» Сабина Чагина, куратор балтийского филиала Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Дмитрий Булатов, CEO агентства событийного маркетинга Worlds Ольга Рыдзевская, основатели и представители крупнейших международных мультмедиа студий. После выступлений у гостей будут возможность задать свои вопросы.

Вход на образовательную программу фестиваля НУР — по онлайн-регистрации на сайте. Там же опубликовано полное расписание.

Напомним, в 2025 году фестиваль НУР проходит при поддержке Дзена. Официальные партнеры фестиваля — T2 и Т-Банк, партнеры событий программы — «Казаньоргсинтез» (входит в СИБУР) и Яндекс 360.

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