В Татарстане двое мужчин спасли 62-летнюю женщину из горящего дома
МЧС РТ
В Татарстане двое мужчин помогли пенсионерке выбраться из пожара. Об этом сообщает ГУ МЧС РТ.
Вечером 14 мая в деревне Савино Верхнеуслонского района вспыхнул пожар — загорелся бревенчатый дом с хозяйственными постройками на улице Дорожной. Первым заметили огонь соседи — Владимир Леонтьев и Сергей Купчихин.
Не раздумывая, мужчины бросились в горящий дом и вытащили 62-летнюю хозяйку, рискуя собственной жизнью. Женщина получила ожоги, но осталась жива благодаря решительным действиям односельчан.
Теперь ГУ МЧС России по Татарстану готовит ходатайство о награждении спасителей, сообщает пресс-служба ведомства.
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