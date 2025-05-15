В Татарстане двое мужчин спасли 62-летнюю женщину из горящего дома

В Татарстане двое мужчин помогли пенсионерке выбраться из пожара. Об этом сообщает ГУ МЧС РТ.

Вечером 14 мая в деревне Савино Верхнеуслонского района вспыхнул пожар — загорелся бревенчатый дом с хозяйственными постройками на улице Дорожной. Первым заметили огонь соседи — Владимир Леонтьев и Сергей Купчихин.

Не раздумывая, мужчины бросились в горящий дом и вытащили 62-летнюю хозяйку, рискуя собственной жизнью. Женщина получила ожоги, но осталась жива благодаря решительным действиям односельчан.

Теперь ГУ МЧС России по Татарстану готовит ходатайство о награждении спасителей, сообщает пресс-служба ведомства.