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Татарстан могут накрыть выбросами: экологи бьют тревогу из-за «Аммония-2»

Экологи назвали шесть последствий строительства атомной станции в Татарстане
В Менделеевском районе Татарстана в ближайшее в...

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В Менделеевском районе Татарстана в ближайшее время стартует реализация масштабного проекта — строительство второго газохимического комплекса «Аммоний-2» и первой в России водородной атомной станции. Суммарный объем инвестиций, по предварительным оценкам, превысит 700 миллиардов рублей. Оба объекта планируют разместить в границах новой особой экономической зоны «Алабуга — Менделеевск».

Власти республики и представители бизнеса называют эти проекты стратегическими для развития промышленного потенциала региона. Однако у экологов и местных жителей остаются вопросы — прежде всего касающиеся безопасности и воздействия на окружающую среду.

Что известно о комплексе «Аммоний-2»

Проект реализует дочерняя структура АО «Аммоний», входящего в ГК «Азот». Новое производство построят рядом с действующим заводом, оно будет выпускать до 1,2 млн тонн аммиака и 1,75 млн тонн карбамида в год. Срок запуска обозначен — 2027 год.

Сейчас проект проходит государственную экологическую экспертизу. Предполагается, что будут использоваться ресурсосберегающие технологии, направленные на снижение потребления воды и газа, а также исключение сбросов сточных вод. Также обещано внедрение систем постоянного мониторинга загрязнений и загазованности.

Автор фото: Аммоний-2

Разработкой занимается проектный институт «Союзхимпромпроект» при КНИТУ, ранее участвовавший в создании действующего завода.

АЭС и водород: первый шаг к «зелёной энергетике»?

Одновременно с химическим производством в регионе запланировано строительство первой в стране водородной атомной электростанции (АЭТС). Проект оценивается в 500 млрд рублей и также будет реализован в ОЭЗ. Станция будет ориентирована на выработку водорода — ресурса, к которому проявляют интерес в Европе и Азии.

Эксперт в экологии, Лилия Алеева, подчеркивает, что современные АЭС отличаются от советских проектов:

«Фоновая радиация рядом с новыми атомными станциями зачастую ниже, чем в городской среде. Они не выбрасывают CO₂ и не используют ископаемое топливо, что делает их более экологически приемлемыми по сравнению с ТЭЦ», — говорит Алеева.

Тем не менее, вопросы остаются: обращение с отходами, долгосрочная безопасность хранения, прозрачность и независимый мониторинг — всё это беспокоит как экспертов, так и общественность.

Автор фото: Аммоний-2

Экологический взгляд: сомнения и риски

Эколог и активистка Диляра Гайсина наоборот обеспокоена масштабом химических и атомных инициатив в Менделеевском районе:

«При любом химическом производстве есть правило: либо дорого и качественно, либо дешево и некачественно. Поскольку технологический цикл «Аммония-2» нам не раскрыт, нельзя исключать, что в угоду экономии может быть выбран второй путь», — отмечает она.

Также, по словам Гайсиной:

  • Роза ветров в районе нового завода направлена в сторону Набережных Челнов, что делает город потенциальной зоной воздействия выбросов.
  • Радиус потенциального поражения в случае аварии на «Аммонии-2» может достигать 200 км.
  • Сама станция будет находиться всего в 10 км от жилых кварталов Менделеевска, что вызывает беспокойство за здоровье населения.
  • По опыту аналогичных объектов, как, например, «Оргсинтеза» в Казани, нельзя исключать утечек вредных веществ, несмотря на обещания полной герметичности.
  • Водородная АЭС требует микронной герметичности соединений, и есть сомнения, смогут ли российские подрядчики обеспечить такой уровень контроля.

Автор фото: Аммоний-2

«В крошечном Менделеевске хотят разместить сразу два потенциально вредных производства. Это — огромная нагрузка на окружающую среду в пределах очень ограниченного пространства», — подытоживает Гайсина.

Особая экономическая зона и инфраструктура

Оба объекта станут якорными резидентами новой ОЭЗ «Алабуга — Менделеевск», чья площадь составит 900 гектаров. Предполагается, что зона ускорит развитие дорог, инженерных сетей и жилищного строительства.

По данным администрации района, в 2025 году в Менделеевске создадут более 500 новых рабочих мест. В первом квартале текущего года уже введено свыше 3,5 тыс. кв. м жилья, и ожидается рост интереса к коммерческой застройке.

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