В Татарстане 16 мая ожидаются порывистый ветер и грозы

В Татарстане 16 мая ожидается ветреная и тёплая погода.

По данным Гидрометцентра республики, юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 м/с, а днём возможны порывы до 15–17 м/с. Температура воздуха днём составит от +18 до +23 градусов, ночью — местами кратковременные дожди и грозы.

В Казани ночью возможны небольшие осадки и грозы, температура опустится до +7…+9°С. Днём осадков не ожидается, воздух прогреется до +20…+22°С, при порывах ветра до 14 м/с.

Жителям региона рекомендуется соблюдать осторожность из-за усиления ветра, особенно на открытых пространствах.