Казань в дыму: как вспыхнул склад с ГСМ и почему это могло закончиться катастрофой

Пожар в Казани мог обернуться катастрофой из-за хранящихся на складе ГСМ

12 мая в Казани вспыхнул пожар в складе с горюче-смазочными материалами, автозапчастями и шинами на улице Михаила Миля. Огонь охватил более 400 кв. м и угрожал соседнему складу с пиломатериалами. Благодаря слаженной работе МЧС, возгорание удалось ликвидировать за час, пострадавших нет. Что произошло и кто виноват – в материале PROKAZAN.

Как развивались события

Сообщение о пожаре поступило 12 мая в 20:03. Загорелся склад ангарного типа на ул. Михаила Миля, 61 в Авиастроительном районе Казани. В помещении, по предварительным данным, находились горюче-смазочные материалы, автозапчасти и резина для грузовых автомобилей.

Автор фото: тг-канал Злой Казанец

«Казань, Авиастроительный район, ул. Михаила Миля, д. 61, горит внутри складского помещения (ГСМ, запчасти, резина для грузовых автомобилей), здание ангарного типа, пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе МЧС.

Пожар распространился внутри ангара и охватил площадь 413 кв. м. Вызвало тревогу и то, что огонь мог перейти на соседний склад с пиломатериалами. По словам очевидцев, «дым от пожара можно увидеть из разных районов города» — густые клубы поднимались над промышленной зоной и были видны за несколько километров.

Также сообщалось, что люди выбегали из складского помещения. На месет работали скорые и пжарные. Пострадавших удалось избежать.

Автор фото: тг-канал Злой Казанец

Действия экстренных служб

На место были направлены 25 пожарных и 8 единиц спецтехники. Ситуация была оперативно взята под контроль: уже в 21:05 открытое горение было ликвидировано, распространение пламени остановлено.

«К тушению пожара привлекались 25 человек и 8 единиц специальной и пожарной техники. В 21:05 — ликвидация открытого горения на площади 413 кв. м», — сообщили в МЧС Татарстана.

«Пожарным удалось отстоять от огня склад с пиломатериалами, вплотную примыкающий к горящему зданию. Пострадавших нет», — отметил Ильнар Зайнуллин, заместитель начальника службы пожаротушения ГУ МЧС России по РТ.

Потенциальные причины и риски

Причины возгорания пока уточняются, проводится проверка. Однако наличие в здании горючих жидкостей, шин и запчастей предполагает, что пожар мог развиться стремительно даже при незначительном нарушении техники безопасности.

Также звучала информация о том, что внутри ангара могла располагаться база пиломатериалов, что лишь усугубляло потенциальную угрозу.

Автор фото: тг-канал Злой Казанец

«Предварительно, в загоревшемся здании могли быть автозапчасти или база пиломатериалов», — уточнялось в оперативных сводках.

Размещение объектов с ГСМ и резиной внутри городской промышленной зоны, недалеко от жилых кварталов — серьёзный риск. При отсутствии современной системы пожаротушения и своевременного надзора такие склады могут стать очагами крупных техногенных аварий.

«Силы гарнизона работают на тушение пожара», — сообщили в МЧС. И, судя по результату, это сработало — но что будет в следующий раз?

Пожар на складе в Авиастроительном районе Казани ликвидирован оперативно, и это, безусловно, заслуга профессиональных действий МЧС. Однако сам инцидент подчёркивает, насколько уязвимы объекты с горючими материалами в условиях городской застройки.

Факты говорят сами за себя:

огонь охватил более 400 кв. м за считанные минуты;

возникла угроза распространения на соседнее здание с древесиной;

дым был заметен по всему городу, вызвав тревогу у жителей.

Теперь стоит ждать оценки урона, который нанёс пожар, установить причины ЧП. Будет ли заведено уголовное дело – пока неизвестно.

К счастью, пострадавших нет.