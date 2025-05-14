Казанцы заметили неизвестный светящийся объект в небе

Неопознанный светящийся объект заметили вечером в небе над Казанью. Очевидцы из разных районов города засняли его на видео и выложили в соцсети. На кадрах видно, как яркий шар пересекает участок неба, после чего внезапно исчезает.

По словам горожан, объект был заметен всего несколько секунд. Он двигался быстро, оставляя за собой светящийся след, и вскоре исчез. Природа небесного явления пока не установлена, но многие предполагают, что это мог быть метеорит, сгоревший в атмосфере.

Некоторые пользователи связывают произошедшее с метеорным потоком Аквариды, который был виден над Татарстаном в начале мая. Его источником считается комета Галлея, а пики активности приходятся именно на весенние недели.

Официальных комментариев от специалистов на момент публикации не поступало. Тем временем в соцсетях продолжают появляться новые ролики с разными ракурсами загадочного объекта.