Казанцы заметили неизвестный светящийся объект в небе
pxhere.com
Неопознанный светящийся объект заметили вечером в небе над Казанью. Очевидцы из разных районов города засняли его на видео и выложили в соцсети. На кадрах видно, как яркий шар пересекает участок неба, после чего внезапно исчезает.
По словам горожан, объект был заметен всего несколько секунд. Он двигался быстро, оставляя за собой светящийся след, и вскоре исчез. Природа небесного явления пока не установлена, но многие предполагают, что это мог быть метеорит, сгоревший в атмосфере.
Некоторые пользователи связывают произошедшее с метеорным потоком Аквариды, который был виден над Татарстаном в начале мая. Его источником считается комета Галлея, а пики активности приходятся именно на весенние недели.
Официальных комментариев от специалистов на момент публикации не поступало. Тем временем в соцсетях продолжают появляться новые ролики с разными ракурсами загадочного объекта.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец