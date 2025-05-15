В Марокко нашли древние захоронения возрастом 4 тысячи лет

В районе Танжера (Марокко) археологи нашли три древних некрополя, в которых были обнаружены редкие гробницы-кисты — углубления в скале, перекрытые каменными плитами. Одно из захоронений, по данным радиоуглеродного анализа, датируется примерно 2000 годом до н.э.. Об этом сообщает журнал African Archaeological Review, кратко о находке пишет Live Science.

В числе авторов исследования — археолог Хамза Бенаттиа из Барселонского университета. Учёные также нашли пещерные укрытия с наскальными рисунками: линии, точки, квадраты, чашевидные символы и фигуры, напоминающие людей или божеств.

Кроме того, в местности обнаружены каменные менгиры — крупные глыбы, вероятно, служившие пограничными или ритуальными метками. Самый высокий достигает 2,5 метра.

Находка даёт новое представление о жизни и верованиях древних народов Северной Африки.