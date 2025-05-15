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Подросток из Татарстана попал в лонг-лист Forbes за успехи в Dota 2

17-летний Алан Галлямов стал претендентом на по...

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Алан Галлямов, 17-летний киберспортсмен из Татарстана, вошёл в лонг-лист рейтинга Forbes «30 до 30». Сейчас он выступает в составе Team Spirit — команды, дважды побеждавшей на чемпионате The International по Dota 2.

В детстве Алан переехал с семьёй во Вьетнам, где и увлёкся киберспортом. Уже в 15 лет вошёл в топ-игроков Юго-Восточной Азии. В 2023 году он перебрался в Белград, а в 2024-м стал частью элитной команды.

За карьеру Галлямов заработал $113 тысяч призовых и трижды попадал в призы на крупных турнирах.

Итоговый список Forbes из 30 человек будет опубликован в июле — его сформируют на основе мнения жюри, экспертов и читательского голосования.

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