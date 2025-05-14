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Китайская госкорпорация может стать подрядчиком проекта в Казани

Китайская госкорпорация рассматривает возможнос...

Агентство инвестиционного развития Татарстана

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В Татарстан с деловым визитом прибыли представители одной из крупнейших китайских государственных корпораций. В Агентстве инвестиционного развития РТ прошла встреча делегации с главой ведомства Талией Минуллиной. Обсуждалась возможность сотрудничества и выхода корпорации на рынок региона.

Китайская компания специализируется на инфраструктурных проектах, строительстве электростанций и экологическом консалтинге, а её деятельность охватывает 130 стран мира. Основной темой переговоров стало возможное участие корпорации в качестве генерального подрядчика по строительству многофункционального комплекса KravtGroup в Ново-Савиновском районе Казани.

Проект, реализуемый у берега реки Казанки, обещает стать одним из самых масштабных в городе. Планируется возведение пятизвёздочной гостиницы, бизнес-центра, конгресс-холла на 5000 человек, ресторанов, парковки и рекреационных зон. Общая площадь объектов составит 300 тысяч квадратных метров, а дополнительно ещё 33 тысячи «квадратов» займёт благоустроенная и озеленённая набережная.

Участники встречи выразили уверенность, что участие китайской корпорации может придать проекту международный масштаб и обеспечить высокий уровень реализации. В свою очередь, представители Татарстана подчеркнули инвестиционную привлекательность региона, открытость к сотрудничеству и готовность поддержать зарубежных партнёров.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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