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Уроженка Казани Адиля Вяселева стала замглавы ФАС России

Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о...

ФАС РФ

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Адиля Вяселева, уроженка Казани, назначена заместителем руководителя ФАС России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

На новой должности Вяселева будет курировать контроль в агропромышленном комплексе, рекламный рынок и недобросовестную конкуренцию, а также сферу связи и информационных технологий.

Вяселева родилась в Казани 21 мая 1980 года, окончила КГУ с отличием по специальности «менеджмент». Более 15 лет проработала в сфере оценки и консалтинга, затем с 2017 года возглавляла управление регулирования транспорта ФАС.

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