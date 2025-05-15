Уроженка Казани Адиля Вяселева стала замглавы ФАС России
ФАС РФ
Адиля Вяселева, уроженка Казани, назначена заместителем руководителя ФАС России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
На новой должности Вяселева будет курировать контроль в агропромышленном комплексе, рекламный рынок и недобросовестную конкуренцию, а также сферу связи и информационных технологий.
Вяселева родилась в Казани 21 мая 1980 года, окончила КГУ с отличием по специальности «менеджмент». Более 15 лет проработала в сфере оценки и консалтинга, затем с 2017 года возглавляла управление регулирования транспорта ФАС.
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