В РФ работающим пенсионерам пересчитают пенсию в 2025 году: что известно о летней прибавке?
vogazeta.ru
С 1 января 2025 года работающим пенсионерам в России была проведена повторная индексация пенсий на 7,3%, что чуть превысило ожидаемый уровень инфляции.
Это важное событие, так как с 2016 года выплаты для трудящихся пенсионеров практически не индексировались.
Как будет проходить перерасчёт пенсии?
В августе 2025 года пенсии работающих пенсионеров автоматически пересчитают на основе индивидуальных пенсионных коэффициентов — баллов, начисленных за 2024 год. Максимальное количество баллов за год — 3. Например, при стоимости одного балла в 123,77 рубля это даст прибавку около 371 рубля в месяц.
Все пенсионные баллы отображаются в личном кабинете на портале «Госуслуги», но данные нужно обновлять самостоятельно, так как автоматических уведомлений не предусмотрено. При обнаружении ошибок потребуется подтверждать свои данные через документы и обращения в пенсионный фонд.
Льготы для работающих пенсионеров:
- Освобождение от налога на имущество (одно жильё, гараж, мастерская).
- Право не платить земельный налог на участок до 6 соток.
- Возможность проходить диспансеризацию два дня в году за счёт работодателя (при согласии работодателя).
- Отпуск без сохранения зарплаты по договорённости.
- Увольнение без обязательной отработки.
Ограничения и сложности:
- Максимум 3 пенсионных балла в год для работающих пенсионеров против 10 баллов у остальных работников.
- Процесс проверки и обновления информации требует времени и усилий.
- Индексация увеличит пенсию, но не решит всех финансовых проблем.
Что делать уже сейчас:
- Проверить пенсионные накопления в личном кабинете на «Госуслугах».
- Обновить данные и зафиксировать количество баллов.
- При необходимости обратиться в Пенсионный фонд для исправления ошибок.
- Узнать о доступных льготах в территориальном отделении Соцфонда.
Хотя система и не идеальна, работающие пенсионеры получают долгожданное внимание в виде индексации и льгот. Но оформление выплат и начислений требует внимательности и настойчивости.
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