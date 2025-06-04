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В РФ работающим пенсионерам пересчитают пенсию в 2025 году: что известно о летней прибавке?

В августе 2025 года пенсии работающих пенсионер...

vogazeta.ru

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С 1 января 2025 года работающим пенсионерам в России была проведена повторная индексация пенсий на 7,3%, что чуть превысило ожидаемый уровень инфляции.

Это важное событие, так как с 2016 года выплаты для трудящихся пенсионеров практически не индексировались.

Как будет проходить перерасчёт пенсии?

В августе 2025 года пенсии работающих пенсионеров автоматически пересчитают на основе индивидуальных пенсионных коэффициентов — баллов, начисленных за 2024 год. Максимальное количество баллов за год — 3. Например, при стоимости одного балла в 123,77 рубля это даст прибавку около 371 рубля в месяц.

Все пенсионные баллы отображаются в личном кабинете на портале «Госуслуги», но данные нужно обновлять самостоятельно, так как автоматических уведомлений не предусмотрено. При обнаружении ошибок потребуется подтверждать свои данные через документы и обращения в пенсионный фонд.

Льготы для работающих пенсионеров:

  • Освобождение от налога на имущество (одно жильё, гараж, мастерская).
  • Право не платить земельный налог на участок до 6 соток.
  • Возможность проходить диспансеризацию два дня в году за счёт работодателя (при согласии работодателя).
  • Отпуск без сохранения зарплаты по договорённости.
  • Увольнение без обязательной отработки.

Ограничения и сложности:

  • Максимум 3 пенсионных балла в год для работающих пенсионеров против 10 баллов у остальных работников.
  • Процесс проверки и обновления информации требует времени и усилий.
  • Индексация увеличит пенсию, но не решит всех финансовых проблем.

Что делать уже сейчас:

  1. Проверить пенсионные накопления в личном кабинете на «Госуслугах».
  2. Обновить данные и зафиксировать количество баллов.
  3. При необходимости обратиться в Пенсионный фонд для исправления ошибок.
  4. Узнать о доступных льготах в территориальном отделении Соцфонда.

Хотя система и не идеальна, работающие пенсионеры получают долгожданное внимание в виде индексации и льгот. Но оформление выплат и начислений требует внимательности и настойчивости.

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