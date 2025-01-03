В РФ появился опасный банковский троян: мошенники крадут деньги прямо в банкоматах

Министерство внутренних дел России предупреждает о новом виде кибермошенничества, связанном с обновлённой версией троянской программы NGate.

Злоумышленники активно используют эту вредоносную программу, маскируя её под приложения популярных сервисов, таких как Госуслуги, Центробанк или крупные банки, сообщает kazanfirst.

Как работает схема мошенников?

Первый контакт.

Мошенники звонят жертвам, представляясь представителями государственных учреждений или банков. Они предлагают получить социальные выплаты, компенсации или финансовые льготы.

Ссылка на приложение.

В ходе разговора жертве отправляют ссылку на якобы официальное приложение. Это приложение содержит вредоносный код трояна NGate.

Установка программы.

После установки приложение просит выполнить действия, которые выглядят правдоподобно: приложить банковскую карту к смартфону и ввести ПИН-код.

Кража данных и денег.

В момент, когда карта находится рядом с телефоном, программа считывает данные карты, передаёт их мошенникам, и те немедленно снимают деньги через банкоматы.

Как защититься от мошенников?

Не доверяйте звонкам от незнакомцев. Представители государственных учреждений или банков никогда не просят устанавливать сторонние приложения. Проверяйте ссылки. Никогда не скачивайте приложения по ссылкам из СМС или мессенджеров. Используйте только официальные магазины приложений, такие как Google Play или App Store. Обращайте внимание на разрешения. Если приложение запрашивает доступ к вашим данным или требует ввода конфиденциальной информации, это повод насторожиться. Используйте антивирус. Современные антивирусные программы помогут обнаружить вредоносное ПО до его активации.

Обновлённый троян NGate стал серьёзной угрозой для россиян, особенно в условиях, когда мошенники используют доверие к госуслугам и банкам. Будьте бдительны, проверяйте источники приложений и не поддавайтесь на уловки злоумышленников.