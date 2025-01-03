В РФ появился опасный банковский троян: мошенники крадут деньги прямо в банкоматах
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Министерство внутренних дел России предупреждает о новом виде кибермошенничества, связанном с обновлённой версией троянской программы NGate.
Злоумышленники активно используют эту вредоносную программу, маскируя её под приложения популярных сервисов, таких как Госуслуги, Центробанк или крупные банки, сообщает kazanfirst.
Как работает схема мошенников?
- Первый контакт.
Мошенники звонят жертвам, представляясь представителями государственных учреждений или банков. Они предлагают получить социальные выплаты, компенсации или финансовые льготы.
- Ссылка на приложение.
В ходе разговора жертве отправляют ссылку на якобы официальное приложение. Это приложение содержит вредоносный код трояна NGate.
- Установка программы.
После установки приложение просит выполнить действия, которые выглядят правдоподобно: приложить банковскую карту к смартфону и ввести ПИН-код.
- Кража данных и денег.
В момент, когда карта находится рядом с телефоном, программа считывает данные карты, передаёт их мошенникам, и те немедленно снимают деньги через банкоматы.
Как защититься от мошенников?
- Не доверяйте звонкам от незнакомцев. Представители государственных учреждений или банков никогда не просят устанавливать сторонние приложения.
- Проверяйте ссылки. Никогда не скачивайте приложения по ссылкам из СМС или мессенджеров. Используйте только официальные магазины приложений, такие как Google Play или App Store.
- Обращайте внимание на разрешения. Если приложение запрашивает доступ к вашим данным или требует ввода конфиденциальной информации, это повод насторожиться.
- Используйте антивирус. Современные антивирусные программы помогут обнаружить вредоносное ПО до его активации.
Обновлённый троян NGate стал серьёзной угрозой для россиян, особенно в условиях, когда мошенники используют доверие к госуслугам и банкам. Будьте бдительны, проверяйте источники приложений и не поддавайтесь на уловки злоумышленников.
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