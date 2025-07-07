Находка в Перу может переписать историю древних цивилизаций Южной Америки

Археологи сделали важное открытие в пустынной местности Окукахе, что в регионе Ика, Перу. Здесь они обнаружили остатки древнего поселения, которое может значительно изменить представления о зарождении цивилизаций на континенте.

По информации The Sun, на территории площадью около 200 гектаров найден обширный некрополь, известный местным жителям под названием Пеньико. В захоронениях ученые обнаружили мумифицированные тела, керамику, текстиль и подношения: кукурузу, чили и листья коки.

Предварительная датировка находки вызывает интерес — возраст поселения может достигать от трёх до восьми тысяч лет. Это значит, что оно могло существовать задолго до известных культур Паракас и Наска.

Особенно примечательны удлинённые черепа, найденные среди останков. Они указывают на то, что практика деформации черепа существовала в этом регионе гораздо раньше, чем предполагалось ранее.

Источник: miranews.ru