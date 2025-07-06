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В Татарстане не установлены владельцы почти 800 объектов недвижимости

В Татарстане не установлены владельцы почти 800...

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В республике продолжается работа по выявлению владельцев недвижимости, учтённой до вступления в силу закона о регистрации прав. Как сообщили в Росреестре по Татарстану, с середины 2021 года обследовано около 694 тысяч объектов, и почти вся работа в районах уже завершена.

Однако по 770 объектам пока нет данных о владельцах — это всего 0,1% от общего числа. Большинство таких объектов (709) находятся в Казани. В столице Татарстана уже проверено 99,4% ранее учтённых объектов — это более 125 тысяч единиц.

Замминистра земельных и имущественных отношений республики Алмаз Киямов отметил, что доля объектов без зарегистрированных прав в Казани в 2021 году составляла 18%, а теперь остались только единичные случаи. Работа продолжается, чтобы завершить процесс полностью.

По словам замруководителя Росреестра по Татарстану Андрея Парамонова, за четыре года удалось выявить почти 155 тысяч владельцев и зарегистрировать свыше 127 тысяч прав. Также было снято с учета около 375 тысяч объектов, которые больше не существуют или дублировались.

Такие мероприятия, по мнению ведомства, улучшают качество данных в реестре, способствуют развитию региона и защищают права собственников при реализации крупных проектов.

Источник: Tatar-inform.ru

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