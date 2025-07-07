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Салат «Простушка» — яркое, свежее и сочное сочетание бюджетных ингредиентов: вкусно и быстро

Если вы ищете салат, который легко приготовить ...

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Хотите приготовить сытный и вкусный салат, который легко и быстро готовится, но при этом выглядит эффектно? Салат "Простушка" — это отличное решение для тех, кто ищет вкусное и красивое блюдо на праздничный стол.

Сочетание свеклы, яиц, маринованных огурцов и сыра сделает его любимым у гостей.

Ингредиенты:

  • 2 варёные свеклы

  • 4 яйца

  • 4 маринованных огурца

  • 200 г твёрдого сыра

  • 200 г консервированного горошка

  • 3 зубчика чеснока

  • 4–5 ст. л. майонеза

  • Соль по вкусу

Пошаговое приготовление:

  1. Свекольный слой:
    Натрите свеклу на крупной тёрке, добавьте чеснок, майонез и немного соли. Перемешайте.

  2. Сырный слой:
    Натрите сыр, смешайте с чесноком и майонезом.

  3. Яичный слой:
    Натрите яйца, добавьте майонез и соль.

  4. Огурцы:
    Натрите огурцы и отожмите излишки рассола.

  5. Сборка:
    Соберите салат слоями: горошек, свекла, яйца, огурцы и сыр.

Советы:

Оставьте салат на 1-2 часа в холодильнике, чтобы он стал более насыщенным по вкусу.

Почему стоит попробовать:

Салат "Простушка" — это быстрое, но сытное и вкусное блюдо, которое подходит как для ужина с семьей, так и для праздников. Его можно подать в виде красивых слоёв, что сделает его центром внимания на столе.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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