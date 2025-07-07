Салат «Простушка» — яркое, свежее и сочное сочетание бюджетных ингредиентов: вкусно и быстро
dzen.ru
Хотите приготовить сытный и вкусный салат, который легко и быстро готовится, но при этом выглядит эффектно? Салат "Простушка" — это отличное решение для тех, кто ищет вкусное и красивое блюдо на праздничный стол.
Сочетание свеклы, яиц, маринованных огурцов и сыра сделает его любимым у гостей.
Ингредиенты:
2 варёные свеклы
4 яйца
4 маринованных огурца
200 г твёрдого сыра
200 г консервированного горошка
3 зубчика чеснока
4–5 ст. л. майонеза
Соль по вкусу
Пошаговое приготовление:
Свекольный слой:
Натрите свеклу на крупной тёрке, добавьте чеснок, майонез и немного соли. Перемешайте.
Сырный слой:
Натрите сыр, смешайте с чесноком и майонезом.
Яичный слой:
Натрите яйца, добавьте майонез и соль.
Огурцы:
Натрите огурцы и отожмите излишки рассола.
Сборка:
Соберите салат слоями: горошек, свекла, яйца, огурцы и сыр.
Советы:
Оставьте салат на 1-2 часа в холодильнике, чтобы он стал более насыщенным по вкусу.
Почему стоит попробовать:
Салат "Простушка" — это быстрое, но сытное и вкусное блюдо, которое подходит как для ужина с семьей, так и для праздников. Его можно подать в виде красивых слоёв, что сделает его центром внимания на столе.
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