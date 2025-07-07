Салат «Простушка» — яркое, свежее и сочное сочетание бюджетных ингредиентов: вкусно и быстро

Хотите приготовить сытный и вкусный салат, который легко и быстро готовится, но при этом выглядит эффектно? Салат "Простушка" — это отличное решение для тех, кто ищет вкусное и красивое блюдо на праздничный стол.

Сочетание свеклы, яиц, маринованных огурцов и сыра сделает его любимым у гостей.

Ингредиенты:

2 варёные свеклы

4 яйца

4 маринованных огурца

200 г твёрдого сыра

200 г консервированного горошка

3 зубчика чеснока

4–5 ст. л. майонеза

Соль по вкусу

Пошаговое приготовление:

Свекольный слой:

Натрите свеклу на крупной тёрке, добавьте чеснок, майонез и немного соли. Перемешайте. Сырный слой:

Натрите сыр, смешайте с чесноком и майонезом. Яичный слой:

Натрите яйца, добавьте майонез и соль. Огурцы:

Натрите огурцы и отожмите излишки рассола. Сборка:

Соберите салат слоями: горошек, свекла, яйца, огурцы и сыр.

Советы:

Оставьте салат на 1-2 часа в холодильнике, чтобы он стал более насыщенным по вкусу.

Почему стоит попробовать:

Салат "Простушка" — это быстрое, но сытное и вкусное блюдо, которое подходит как для ужина с семьей, так и для праздников. Его можно подать в виде красивых слоёв, что сделает его центром внимания на столе.