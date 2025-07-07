Новости Татарстана
· 16+ · Анастасия Котенкова

В Татарстане прошли сотни мероприятий в честь семейных ценностей

Во время «семейной недели» в Татарстане провели...

Подписаться на Дзен.канал

Во время «семейной недели» в Татарстане провели около 600 мероприятий, направленных на укрепление семейных традиций и взаимопонимания. Об этом рассказала начальник городского Управления ЗАГС Казани Елена Студеникина на деловом понедельнике в мэрии.

По её словам, программа включала концерты, выставки, мастер-классы, викторины, конкурсы, спортивные и театральные события, а также лекции и литературные вечера.

Одним из ярких моментов стал праздник 5 июля в детском парке «Елмай». Там вручили медали «За любовь и верность» 12 семейным парам, отличившимся прочностью семейных отношений и совместными достижениями.

Особое внимание в этом году уделили Году защитника Отечества. Поздравления получили семьи военнослужащих, участников специальной военной операции, представители трудовых династий и деятели культуры и образования.

Также в рамках фестиваля «Праздник родословной» отметили золотых юбиляров и многодетные семьи.

Источник: Tatar-inform

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

В России строят восемь новых курортов у морей и Байкала

Не у нас

день назад

Русские старцы пророчат будущее России через молитву и веру

уничтожение борщевика на участке цена

Не у нас

14 часов назад

Insilico Medicine тестирует созданное ИИ лекарство от онкологии

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Всё для мам в Казани: полезные сервисы, магазины и клубы для каждой мамы

юридическое сопровождение бизнеса в Москве

Не у нас

день назад

Лёд Антарктики диктует правила углеродного баланса

Не у нас

день назад

Российские туристы вместо отдыха в Египте оказались на стройке

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане продолжается рост цен на бензин и дизель

Не у нас

14 часов назад

Священник Смирнов призвал задуматься о душе до конца жизни
Новости Казани
час назад

Казань в этом году приняла свыше 2,3 миллиона туристов

В столице Татарстана начался пик сезона для тур...

Не у нас

час назад

Загадочные радиосигналы из Антарктиды не поддаются объяснению

Не у нас

час назад

Православные священники рассказали, куда уходит душа человека

Новости Казани

час назад

В Казани заработал новый туристический портал go.kzn.ru

Новости Татарстана

час назад

Фестиваль «Горький +» завершился в Татарстане ярким спектаклем
В Татарстане не установлены владельцы почти 800...
Новости Татарстана
день назад

В Татарстане не установлены владельцы почти 800 объектов недвижимости

Новости Татарстана

час назад

Афганистан выразил благодарность Минниханову за поддержку

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане прошли сотни мероприятий в честь семейных ценностей

Не у нас

час назад

Находка в Перу может переписать историю древних цивилизаций Южной Америки
Мертвый зуб — живая проблема: стоматолог из Каз...
Интересное в Казани
6 дней назад

Мертвый зуб — живая проблема: стоматолог из Казани рассказал, как коронка спасает от удаления