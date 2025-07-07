В Татарстане прошли сотни мероприятий в честь семейных ценностей

Во время «семейной недели» в Татарстане провели около 600 мероприятий, направленных на укрепление семейных традиций и взаимопонимания. Об этом рассказала начальник городского Управления ЗАГС Казани Елена Студеникина на деловом понедельнике в мэрии.

По её словам, программа включала концерты, выставки, мастер-классы, викторины, конкурсы, спортивные и театральные события, а также лекции и литературные вечера.

Одним из ярких моментов стал праздник 5 июля в детском парке «Елмай». Там вручили медали «За любовь и верность» 12 семейным парам, отличившимся прочностью семейных отношений и совместными достижениями.

Особое внимание в этом году уделили Году защитника Отечества. Поздравления получили семьи военнослужащих, участников специальной военной операции, представители трудовых династий и деятели культуры и образования.

Также в рамках фестиваля «Праздник родословной» отметили золотых юбиляров и многодетные семьи.

Источник: Tatar-inform