Новая технологическая волна угрожает привычным IT-гигантам

Мир вступает в седьмую волну масштабных технологических перемен. Главный двигатель — генеративный и агентный искусственный интеллект, который, по мнению экспертов, станет столь же значимым, как когда-то персональные компьютеры, интернет или облачные сервисы. Эта трансформация может серьезно потрясти устоявшихся лидеров рынка, открывая путь новым игрокам.

Руководитель Forrester Джордж Колони в своем блоге отмечает, что в прошлом крупные IT-компании часто не справлялись с переменами и уступали место гибким новичкам. Сегодняшние лидеры стараются не повторить ошибки прошлого: скупают потенциальных конкурентов, используют регулирование против новых технологий, мимикрируют под тренды и внедряют ИИ в свои основные продукты.

Особенно уязвимым оказался рынок корпоративного ПО — клиенты жалуются на высокие цены, сложность и негибкость старых решений. ИИ создает тройную угрозу: упрощает и удешевляет разработку, заменяет устаревшие системы и предлагает более гибкий и обучаемый функционал. Это приведет к появлению нового поколения CRM- и ERP-систем, ориентированных на ИИ.

Помимо программного обеспечения, ИИ повлияет и на другие секторы. Производители «железа» получат выгоду за счет роста спроса на мощные процессоры. IT-сервисы потеряют часть доходов от поддержки старых систем, но выиграют на волне внедрения новых решений. Телеком-отрасль также вырастет за счет увеличения объема передаваемых данных.

Впереди — борьба старых игроков с новыми ИИ-стартапами. Крупные компании готовятся к защите, но эксперты советуют подходить к предложениям осторожно и не спешить с масштабными изменениями до появления зрелых платформ, полностью построенных на ИИ — ориентировочно к 2027 году.

Источник: IT Week