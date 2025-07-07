Не у нас
· 16+ · Анастасия Котенкова

Новая технологическая волна угрожает привычным IT-гигантам

ИИ меняет правила игры: новая технологическая в...

fishki.net

Подписаться на Дзен.канал

Мир вступает в седьмую волну масштабных технологических перемен. Главный двигатель — генеративный и агентный искусственный интеллект, который, по мнению экспертов, станет столь же значимым, как когда-то персональные компьютеры, интернет или облачные сервисы. Эта трансформация может серьезно потрясти устоявшихся лидеров рынка, открывая путь новым игрокам.

Руководитель Forrester Джордж Колони в своем блоге отмечает, что в прошлом крупные IT-компании часто не справлялись с переменами и уступали место гибким новичкам. Сегодняшние лидеры стараются не повторить ошибки прошлого: скупают потенциальных конкурентов, используют регулирование против новых технологий, мимикрируют под тренды и внедряют ИИ в свои основные продукты.

Особенно уязвимым оказался рынок корпоративного ПО — клиенты жалуются на высокие цены, сложность и негибкость старых решений. ИИ создает тройную угрозу: упрощает и удешевляет разработку, заменяет устаревшие системы и предлагает более гибкий и обучаемый функционал. Это приведет к появлению нового поколения CRM- и ERP-систем, ориентированных на ИИ.

Помимо программного обеспечения, ИИ повлияет и на другие секторы. Производители «железа» получат выгоду за счет роста спроса на мощные процессоры. IT-сервисы потеряют часть доходов от поддержки старых систем, но выиграют на волне внедрения новых решений. Телеком-отрасль также вырастет за счет увеличения объема передаваемых данных.

Впереди — борьба старых игроков с новыми ИИ-стартапами. Крупные компании готовятся к защите, но эксперты советуют подходить к предложениям осторожно и не спешить с масштабными изменениями до появления зрелых платформ, полностью построенных на ИИ — ориентировочно к 2027 году.

Источник: IT Week

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

23 часа назад

В России строят восемь новых курортов у морей и Байкала

Не у нас

день назад

Русские старцы пророчат будущее России через молитву и веру

лучшие препараты от клопов в квартире

Не у нас

12 часов назад

Insilico Medicine тестирует созданное ИИ лекарство от онкологии

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Всё для мам в Казани: полезные сервисы, магазины и клубы для каждой мамы

шугаринг глубокое бикини екатеринбург в Екатеринбурге

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане запускают пилотный проект "Социальная няня" для помощи молодым семьям

Не у нас

22 часа назад

Лёд Антарктики диктует правила углеродного баланса

Не у нас

23 часа назад

Российские туристы вместо отдыха в Египте оказались на стройке

Новости Татарстана

день назад

Минниханов сообщил, что многодетные семьи Татарстана получат микроавтобусы
Новости Казани
9 минут назад

Казань в этом году приняла свыше 2,3 миллиона туристов

В столице Татарстана начался пик сезона для тур...

Не у нас

4 минуты назад

Новая технологическая волна угрожает привычным IT-гигантам

Не у нас

12 часов назад

Священник Смирнов призвал задуматься о душе до конца жизни

Не у нас

12 часов назад

РПЦ объяснила, почему западный взгляд на ИИ не подходит православию

Не у нас

12 часов назад

Иерей объяснил, как вера жены может повлиять на семью
В Татарстане не установлены владельцы почти 800...
Новости Татарстана
23 часа назад

В Татарстане не установлены владельцы почти 800 объектов недвижимости

Не у нас

23 часа назад

"Болотинг" становится новым трендом экотуризма в России

Не у нас

23 часа назад

Священник объяснил, можно ли носить одежду умерших

Не у нас

23 часа назад

Американские IT-компании уволили 94 тысячи сотрудников из-за ИИ
Интересное в Казани
4 дня назад

«А ведь мог купить тогда…»: как не упустить выгодный участок под Казанью