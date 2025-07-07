В Казани заработал новый туристический портал go.kzn.ru

В столице Татарстана запустили официальный туристический сайт go.kzn.ru. О запуске портала рассказала глава комитета по развитию туризма Дарья Санникова на совещании в мэрии. Новый ресурс создан для того, чтобы упростить путешественникам поиск информации о городе — от маршрутов и отелей до событий и достопримечательностей.

Сайт включает пять основных разделов: «О Казани», «Чем заняться», «Куда сходить», «Где остановиться» и туристическую памятку на трех языках. Последняя содержит полезную информацию о климате, транспорте, валюте и других нюансах, важных для гостей города.

На портале можно найти готовые маршруты, в том числе по темам, связанным с историей и культурой Казани. Пользователи также могут составить собственный маршрут, сохранив интересные места в личном кабинете.

Портал разрабатывали в течение года при участии городского Центра трансформации и IT-специалистов. В основу дизайна легли удобство и лаконичность — чтобы информация была максимально доступной и понятной.

Появление портала совпало с туристическим пиком: с начала года Казань уже посетили 2,3 миллиона человек. Всего за 2024 год город принял 4,5 миллиона туристов, что на 12,5% больше, чем в прошлом году. По словам мэра Ильсура Метшина, город близок к достижению амбициозной цели — 5 миллионов туристов в год.

Источник: Business Online