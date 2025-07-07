Новости Казани
· 16+ · Анастасия Котенкова

В Казани заработал новый туристический портал go.kzn.ru

В столице Татарстана запустили официальный тури...

Подписаться на Дзен.канал

В столице Татарстана запустили официальный туристический сайт go.kzn.ru. О запуске портала рассказала глава комитета по развитию туризма Дарья Санникова на совещании в мэрии. Новый ресурс создан для того, чтобы упростить путешественникам поиск информации о городе — от маршрутов и отелей до событий и достопримечательностей.

Сайт включает пять основных разделов: «О Казани», «Чем заняться», «Куда сходить», «Где остановиться» и туристическую памятку на трех языках. Последняя содержит полезную информацию о климате, транспорте, валюте и других нюансах, важных для гостей города.

На портале можно найти готовые маршруты, в том числе по темам, связанным с историей и культурой Казани. Пользователи также могут составить собственный маршрут, сохранив интересные места в личном кабинете.

Портал разрабатывали в течение года при участии городского Центра трансформации и IT-специалистов. В основу дизайна легли удобство и лаконичность — чтобы информация была максимально доступной и понятной.

Появление портала совпало с туристическим пиком: с начала года Казань уже посетили 2,3 миллиона человек. Всего за 2024 год город принял 4,5 миллиона туристов, что на 12,5% больше, чем в прошлом году. По словам мэра Ильсура Метшина, город близок к достижению амбициозной цели — 5 миллионов туристов в год.

Источник: Business Online

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

В России строят восемь новых курортов у морей и Байкала

Не у нас

день назад

Русские старцы пророчат будущее России через молитву и веру

что такое таракан

Не у нас

14 часов назад

Insilico Medicine тестирует созданное ИИ лекарство от онкологии

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Всё для мам в Казани: полезные сервисы, магазины и клубы для каждой мамы

мастера японской татуировки в Москве

Не у нас

день назад

Лёд Антарктики диктует правила углеродного баланса

Не у нас

день назад

Российские туристы вместо отдыха в Египте оказались на стройке

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане продолжается рост цен на бензин и дизель

Не у нас

14 часов назад

Священник Смирнов призвал задуматься о душе до конца жизни
Новости Казани
час назад

Казань в этом году приняла свыше 2,3 миллиона туристов

В столице Татарстана начался пик сезона для тур...

Не у нас

час назад

Загадочные радиосигналы из Антарктиды не поддаются объяснению

Не у нас

час назад

Православные священники рассказали, куда уходит душа человека

Новости Казани

час назад

В Казани заработал новый туристический портал go.kzn.ru

Новости Татарстана

час назад

Фестиваль «Горький +» завершился в Татарстане ярким спектаклем
В Татарстане не установлены владельцы почти 800...
Новости Татарстана
день назад

В Татарстане не установлены владельцы почти 800 объектов недвижимости

Новости Татарстана

час назад

Афганистан выразил благодарность Минниханову за поддержку

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане прошли сотни мероприятий в честь семейных ценностей

Не у нас

час назад

Находка в Перу может переписать историю древних цивилизаций Южной Америки
Мертвый зуб — живая проблема: стоматолог из Каз...
Интересное в Казани
6 дней назад

Мертвый зуб — живая проблема: стоматолог из Казани рассказал, как коронка спасает от удаления