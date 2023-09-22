В планах - нарастить до 25: аудитория RuStore в августе 2023 года составила 17 миллионов

Аудитория RuStore составила 17 млн пользователей по итогам августа 2023 года

В планах RuStore - нарастить ежемесячную активную аудиторию до 25 миллионов человек до конца 2023 года. По итогам августа данный показатель достиг 17 миллионов, сообщает ТАСС.

Как рассказа операционный директор RuStore Илья Сверчков на форуме Kazan Digital Week, наибольшей популярностью у пользователей пользуются приложения финансовых инструментов - они составляют треть от всех скачиваний. Помимо того, равномерно распределена сервисы и услуги, а также игры.

Напомним, что RuStore является официальным российским магазином мобильных приложений. Он был запущен в мае 2022 года. RuStore разрабатывает VK совместно с крупными российскими IT-компаниями при поддержки Минцифры РФ.